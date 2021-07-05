Главный праздник в США: как звезды отмечали День независимости – интересная фотоподборка

Днем ранее, 4 июля, все американцы праздновали один из самых важных для них праздников в году – День независимости. Для них это всегда прекрасный повод встретиться с семьей и напомнить себе и своим поклонникам, что гордятся своей страной.

Красноречивыми фото поделились в соцсетях многие звезды: Алессандра Амбросио, Энрике Иглесиас, Кортни Кокс из Энистон и Кудров, Кортни Кардашян, Гелли Берри и другие. Как прошел праздничный уикенд-смотрите дальше.

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Алессандра Амбросио

Для празднования Дня независимости звезда выбрала пикантный образ – сплошной белый купальник с изображением флага США. Возле бассейна на территории поместья она держала шарики в символических цветах флага, а также она была в синих очках.

"С Днем независимости нас!" – написала модель.

Холли Берри

Американская актриса не только отметила праздник на яхте, но и показала своего бойфренда – певца Вана Ханта. Они были одеты в удобные спортивные образы с алкогольными напитками в руках.

Энрике Иглесиас

Испанский исполнитель отпраздновал День независимости тоже в кругу семьи – вместе с любимой Анной Курниковой и тремя детьми – Люси, Николасом и Мэри. Они отдыхали на яхте в водах США и веселились в бассейне. Вместе со своими старшими детьми Энрике опубликовал редкое фото.

Деми Мур и дочь Румер

Бывшая жена Брюса Уиллиса и ее дочь Румер вместе отдыхают на греческом острове Санторини. Но даже из Европы они не забыли поздравить своих земляков с праздником, катаясь на яхте.

"Счастливого Дня независимости желаем из Санторини!" – написала звездная мама Деми.

Кортни Кокс, Энистон и Кудров

Три звездные подружки после выхода специального эпизода "Друзья: Воссоединение" не перестают собираться вместе на различные праздники. День независимости они тоже решили встретить вместе.

"Счастливого Дня независимости. Целуем", – написала Кортни Кокс в своем инстаграме.

Эльза Хоск

Модель хоть родом из Швеции, но свою работу и семью она уже давно обустроила в США. Звезда отметила 4 июля в узком кругу – в компании своего возлюбленного Тома и маленькой дочери Тулукки. Они вместе прогулялись по спокойным улицам города.

"Веселого 4 июля", – написала звезда.

Джулия Робертс

Несмотря на слухи о разводе в 2020 году, Джулия Робертс 4 июля не только праздновала главный американский праздник, но и 19-ю годовщину брака. Вместе с мужем Даниэлем Модером она опубликовала романтическое фото с морского побережья.

"19 лет! Все только начинается", – написала актриса.

Кортни Кардашян

Главный праздник в своей стране отметила светская львица Кортни Кардашян. Звезда показала яркие кадры с отдыха возле океана, надев купальник в символических цветах флага США и панаму. Свое сообщение она дополнила лаконичным "эмоджи-флагом".