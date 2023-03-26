Сумская, Огневич, Соловий: украинские звезды трогательно поздравили военных с Днем Нацгвардии

В Украине 26 марта отмечается День Национальной гвардии. С профессиональным праздником военных поздравили и украинские звезды, в частности Ольга Сумская, Кристина Соловий, Злата Огневич, Ахтем Сеитаблаев, Alyona-Alyona и другие.

В видеообращении украинские знаменитости поблагодарили военных Нацгвардию за ежедневную оборону Украины. Видео обнародовала пресс-служба Национальной гвардии.

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Гитарист группы Karna Влад Ярун поздравил и поблагодарил представителей Нацгвардии за их работу для всей страны.

Певица Злата Огневич также приобщилась к поздравлениям. Она подчеркнула, что защищать страну – это сверхтяжелый труд.

Благодарю вас, несокрушимые. Вы – герои моего сердца. Вы пример для многих украинцев. Спасибо за оборону Харькова, Мариуполя, Одессы, Киева и многих других территорий Украины,

– сказала Огневич.

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев отметил, что воины Нацгвардии с 2014 года стоят на защите нашего государства. Он поделился интересным фактом – что младшему гвардейцу, который уже стал Героем Украины, всего 19 лет. "Все вы ежедневно приближаете Украину к победе", – добавил актер.

Народная артистка Ольга Сумская заявила, что нашу страну защищают сильнейшие. Она также присоединилась к поздравлениям Нацгвардии.

Поздравил нацгвардейцев и участник группы Kalush МС "КовёрМэн". "Желаем вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа", – сказал он.

Также к поздравлениям Нацгвардии с профессиональным праздником присоединились народный артист Борис Барских, группа От Vinta, репер Alyona-Alyona, группа Epolets, Светлана Тарабарова и Кристина Соловий.

Смотрите видео, как звезды поздравили Нацгвардию с праздником:

К слову, президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником.

Что известно о Национальной гвардии Украины

Она была создана в марте 2014 г. после начала агрессии России на востоке Украины. В нее вошли подготовленные военнослужащие внутренних войск и мотивированные добровольцы, объединившие свои силы, чтобы стать на защиту народа и государственности Украины.

Военное формирование с правоохранительными функциями стало инструментом, способным быстро реагировать на различные угрозы безопасности на всей территории Украины.

В настоящее время подразделения Национальной гвардии Украины являются мощной составляющей сил обороны государства.

В этот день стоит поздравить всех нацгвардейцев и поблагодарить их за службу, преданность, защиту. Они ведь одни из тех, кто борется за мирное будущее Украины. Картинки-поздравления для военных – ищите по этой ссылке.