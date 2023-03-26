У відеозверненні українські знаменитості подякували військовим Нацгвардії за щоденну оборону України. Відео оприлюднила пресслужба Національної гвардії.

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Гітарист гурту Karna Влад Ярун привітав та подякував представникам Нацгвардії за їхню роботу для всієї країни.

Співачка Злата Огнєвіч також долучилася до привітань. Вона наголосила, що захищати країну – це надважка праця.

Дякую вам, незламні. Ви – герої мого серця. Ви приклад для багатьох українців. Дякую за оборону Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва та багатьох інших територій України,

– сказала Огнєвіч.

Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що воїни Нацгвардії з 2014 року стоять на захисті нашої держави. Він поділився цікавим фактом – що наймолодшому гвардійцю, який вже став Героєм України, лише 19 років. “Усі ви щоденно наближаєте Україну до перемоги”, – додав актор.

Народна артистка Ольга Сумська заявила, що нашу країну захищають найсильніші. Вона також долучилася до привітань Нацгвардії.

Привітав нацгвардійців і учасник гурту Kalush МС "КилимМен". "Бажаємо вам міцного здоров’я, залізного терпіння та хороброго духу", – сказав він.

Також до привітань Нацгвардії з професійним святом долучилися народний артист Борис Барських, гурт “От Vinta”, реперка Alyona-Alyona, гурт Epolets, Світлана Тарабарова та Христина Соловій.

Дивіться відео, як зірки привітали Нацгвардію зі святом:

До слова, президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали нацгвардійців із професійним святом.

Що відомо про Національну гвардію України

Вона була створена в березні 2014 року після початку агресії Росії на сході України. До неї увійшли підготовлені військовослужбовці внутрішніх військ і мотивовані добровольці, які об’єднали свої сили, щоб стати на захист народу і державності України.

Військове формування з правоохоронними функціями стало інструментом, спроможним швидко реагувати на різноманітні безпекові загрози на всій території України.

Нині підрозділи Національної гвардії України є потужною складовою Сил оборони держави.

У цей день варто привітати всіх нацгвардійців та подякувати їм за службу, відданість, захист. Адже вони одні з тих, хто бореться за мирне майбутнє України. Картинки-привітання для військових – шукайте за цим посиланням.