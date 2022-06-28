"Сегодня у нас нет выходного, но есть повод для гордости": звезды о Дне Конституции

Вся Украина и украинцы 28 июня ежегодно отмечают День Конституции. 26 лет назад Верховная Рада Украины приняла Конституцию независимого украинского государства. Такой день не смогли обойти вниманием украинские звезды.

Обычно День Конституции Украины был выходным днем, когда украинцы имели возможность отдохнуть или запланировать короткий отпуск, если этот день совпадал с выходными. В этом году из-за военного положения этот день является обычным рабочим днем, но украинцы не сокрушаются, ведь когда, как не сейчас, поднимать экономику страны во время войны и ежедневно помогать в тылу нашим находящимся на фронте военным.

К слову День Конституции Украины: картинки-поздравления с государственным праздником

Хотя этот день рабочий, но торжество сохраняется одинаково. В городах развеваются украинские флаги, высшее руководство Украины вспоминает о важном дне в своих обращениях, а представители культуры напоминают поклонникам в соцсетях, почему этот день важен для всей страны.

Эктор Хименес-Браво

"День Конституции. Украина – независимое и суверенное государство. Государство, где каждый имеет право свободно жить и высказываться. Тебя не арестуют за плакат "нет войне" или недовольные высказывания о политиках. В прошлом году был юбилей. Ровно 25 лет назад подписали первый закон в Украине.Ровно столько нас защищает наше законодательство.В тот день был выходной, в Киеве все гуляли по Крещатику, встречались за бокалом вина на Подоле.Помню еще в этот день по всему городу были концерты под открытым небом.Многие ходили в вышиванках и все улыбались.

Для нас этот день предназначен для гордости своей страны. Сейчас такой день – каждый. Каждый день мы сражаемся за свою свободу, за свое право жить свободно и уверенно идем к победе. У восточного соседа День Конституции как день лопуха – предназначение одинаковое. У них "право человека" – неизвестное словосочетание. Черный мешок это максимум, что за твою жизнь предлагает государство. Мы никогда друг друга не поймем. И не нужно.

Сегодня у нас нет выходного, но есть не повод для гордости. Я поздравляю всех с Днем Конституции. Совсем скоро в этот день будет выходным и жители Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона и Крыма будут праздновать его вместе с нами".



Эктор Хименес-Браво о Дне Конституции 2022 / Фото из инстаграмма повара

"Океан Эльзы"

"Конституция Украины. Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна. За что и стоим все, как один".



"Океан Эльзы" о Конституции Украины / Фото из инстаграмма группы

Евгений Клопотенко

"Конституция раньше была для меня просто словом, безэмоциональным и бессодержательным. Что-то написано в универе на доске на одной из пар. А потом я открыл ее и прочитал. Так должен сделать каждый украинец. Обязательно. Если вы думаете, что Конституция вас не касается, то, поверьте, касается минимум: потому что там прописано ваше право на жизнь и свободу. Максимум: потому что невозможно жить в стране, критиковать или развивать ее, не зная правил, по которым она существует, а наша с вами задача сейчас – продолжать двигать страну, чтобы делать армию сильнее, чтобы те, кто нас защищают, вернулись в крутое государство, которое достойно их.

Потому не ставим себя на паузу. Развиваемся. И в этом развитии невозможно быть вне политики. Невозможно быть вне государства. Быть гражданином Украины значит быть ответственным за Украину. Потому что за домом и за ним надо ухаживать. А для того чтобы страна развивалась, нужно, чтобы развивались люди. Люди – это страна".



Евгений Клопотенко поздравил в День Конституции / Фото из инстаграмма повара

Jerry Heil

"С Днем Конституции! "Мить" – и мы увидим, как вокруг светает! Мы будем созерцать мирный рассвет, и Библия и Конституция станут нашими настольными книгами. Еще мгновение. 2016 год. Я перепевала новый альбом "Земля" "Океана Эльзы" и не знала, что Святослав Вакарчук окажется современным пророком, которым когда-то стал для украинцев Шевченко".

"Вторая Рика"

"В 1996 году в этот день, спустя целых 5 лет после обретения Независимости наша страна наконец-то избавилась от советского пережитка на законодательном уровне и получила свою Конституцию Украины! Это был важный шаг для нашего государства в сторону Европы и мира, подальше от давления, тьмы, мрака России как олицетворения советщины. В нашей Конституции прописаны основы нашего государства, его суверенитет, территориальная целостность, наши с вами права – и все это сейчас пытается уничтожить Россия, потому что ей не будет от нашей самостоятельности, развития, как и всю нашу многолетнюю историю! Ничего у нее не получится – благодаря нашим ВСУ.

С праздником, украинцы! Как говорил Владимир Сосюра: "Любите Конституцию, как солнце любите, как ветер, и травы, и воды…" Не так, конечно, но в честь такого дня позволили себе немного кавера".



"Друга Ріка" о Дне Конституции 2022 / Автор мурала Саша Корбан