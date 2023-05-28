Джамала, Осадчая, Мишина и другие звезды поздравили Киев с Днем города: "Будь сильным и несокрушимым"

В этом году 28 мая жители Киева отмечают особый день – День города. И, несмотря на войну и ночную атаку на столицу, украинские артисты не забыли поздравить родной город и напомнили, как они любят Киев.

В воскресенье, 28 мая, "сердцу" Украины исполнилось 1541 год. Артисты вспомнили о самых счастливых моментах жизни, которые им подарила столица Украины, хотя им и грустно, что война продолжается.

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В этот день ленты соцсетей изобилуют поздравлениями по случаю Дня Киева. Известные люди поздравляют величественную столицу с теплым весенним днем. 24 Канал подготовил подборку о том, как звезды отмечают День Киева.

Елена Зеленская

Зеленская трогательно приветствовала столицу с этим праздником. "Поздравляю с твоим днем, Киев, тебя и всех людей, с которыми твое сердце бьется в несокрушимом ритме", – поздравила Зеленская.

Первая леди вспомнила и о людях, уже второй год полномасштабной войны отстаивающих свой город.

Какие каждое утро, как сегодня, не спав ночь после обстрела, выходят на работу. Убирают улицы, готовят кофе, мчатся в офисы, улыбаются за кассами, лечат и патрулируют, перевозят и волонтерят, спасают. Сегодня же, несмотря ни на что, - еще и празднуют, - заявила Зеленская.

По ее словам, люди, закаленные, как металл, и благодаря которым Киев непреклонен. Она также обнародовала видео с кадрами из Киева, где местных жителей поздравляли с праздником шариками.

Джамала

Артистка подчеркнула, что Киев выстоял эту ночь, как устоит и последующие, вплоть до победы.

Ты – это смелость всегда и во всем… Киев мой, будь! Мой сильный, всегда родной и несгибаемый, с такими же и людьми,

– написала певица.

Джамала показала себя в родных местах Киева. В частности, в стенах Национальной музыкальной академии, возле вокзала, куда приезжала на поезде из Симферополя, на Киевском море, из ВДНХ, ботанического сада и т.д.

Ксения Мишина

По мнению звезды, любовь к городам вшита в базовые настройки человека. "А разве как можно иначе объяснить ежедневное увлечение городом, в котором ты живешь? И эта любовь непреклонна", – написала она.

Киев, ты стал моим домом не сразу, ты тысячи раз проверял мои намерения и честность. Ты очень осторожно и постепенно постел мне простыню, подложил подушку и накрыл одеялом, чтобы твоя ценность была осознана мной до конца… Ты огромный живой организм, мое пространство, мое место, где я чувствую, живу и дышу,

– заявила Мишина.

Ксения призналась, что для нее Киев – ее дом и крепость. "И пусть никакие позорные войны и темные силы не смогут нарушить совершенство твоего пространства. С днем рождения, Великий", – написала актриса.

Екатерина Осадчая

Звезда показала свои фото на фоне столицы и поздравила его с днем. Звезда припомнила историю с детства. По ее словам, именно в День Киева впервые ощущались первые дыхания лета и будущих каникул. В это праздничное воскресенье они с родителями садились на 18 троллейбус и ехали на Андреевский, на вернисаж художников.

Владимирская горка, каток льдинка под аркой, мороженое в металлических креманках, птичий рынок на Куреневке… А еще – министерские озера, центральный пляж и Гидропарк, церковь на Мостицкой и нереально длинная дорога с остановки домой,

– написала Осадчая.

Екатерина говорит, что если ее спросят об Украине, ее рассказ всегда начинается с родного города – Киева, где она горжусь всем!

"Мне невыносимо больно, когда разрушают достопримечательности, когда небрежно относятся к старым зданиям и сознательно их сносят. Всем сердцем ненавижу людей к этому причастных и романтично верю, что все равно добро победит и Киев будет таким, каким я его помню в детстве", – добавила она.

Дзидзьо с Пономаревым спели Киеву

Ко Дню Киева артисты опубликовали видео, в котором спели известную всем песню "Как тебя не любить, Киев мой". Примечательно, что звезды были в пути, но это не помешало им спеть, а капелло.

"Дорогой из Киева во Львов, поздравляем нашу столицу. С Днем рождения!!!", – написал Дзидзьо. Пономарев также распространил видео и добавил: "С Днем Киева".

MamaRika

Певица призналась Киеву в любви и рассказала, что он стал для нее родным.

Киев, я тебя так люблю! Здесь я нашла себя, встретила свою любовь, родила сыночка! Ты сделал меня сильной, в твоих руках самые ценные люди и воспоминания, и мое сердце…

– написала MamaRika.

Наталья Денисенко

Актриса сейчас находится у Львова со своим спектаклем, однако звезда не забыла поздравить столицу с важным праздником.

Киев, родной, с днем рождения! Я тебя так люблю! С детства мечтала жить именно в этом городе. Очень скоро ты будешь под мирным небом, без тревог, как и вся наша страна, – считает Наталья Денисенко.

Она добавила фотографии из Киева. Чтобы просмотреть их, скройте вправо. А на последнее фото, как призналась актриса, впервые в столице.

Юрий Горбунов

Телеведущий поделился фото с супругой в столице и поздравил Киев с Днем города.

Как тебя не любить, Киев мой!! Какая правда в этих словах!! Ты не оставляешь безразличным никого и никакой враг никогда тебя не завоюет!! Ты мой город уже больше 30 лет! Люблю тебя, Киев!! С Днем рождения, наша столица!!,

– написал Горбунов.

Он добавил, что именно в Киеве родилась его жена Екатерина Осадчая, а также его сыновья.

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Леся Никитюк

Певица лаконично поздравила Киев с праздником и показала свои фото из этого города. "Дорогая моя столица!! С праздником! Киев", – написала она.

Анна Саливанчук

Актриса вспомнила свое "знакомство" с Киевом. По ее словам, она решила жить в столице еще когда ей было 6 лет.

Я поступила в университет имени И. К. Карпенко-Карого, когда мне было 16 лет, от чего была на 7 небе от счастья, ведь все случилось так, как того хотела. Моя первая роль была на съемочной площадке в Киеве, как и все мои лучшие роли,

– написала Анна.

Саливанчук призналась, что каждое утро благодарит всех наших защитников и ПВО за то, что они все сбивают.

"Я верю, что совсем скоро страшный ужас под названием война закончится, и мы все сможем в следующем году праздновать день Киева концертами и выступлениями, потому что это мой любимый город, который я обожаю", – написала она.

Актриса добавила, что любит Киев и хочет, чтобы он навсегда оставался зеленым, цветущим, уютным и дорогим сердцу.

Jerry Heil

Певица тоже приобщилась к поздравлениям. "С Днем Киева! Спасибо Богу, что у нас есть ВСУ и силы ПВО, благодаря которым столица остается лучшим местом на планете!", – написала она.

По ее словам, вайб этого города не сравнить с ощущениями ни в одном из городов мира, где ей пришлось бывать за время войны и до нее.

Здесь хочется жить, создавать, верить, любить! Здесь хочется встречать рассветы и гулять под лучами вечерних фонарей. Здесь место зарождения культа самых красивых и вкусных завтраков в любимых заведениях. Здесь пишутся песни и книги,

– сказала Jerry Heil.

Артистка добавила, что именно в Киеве она когда-то писала мечты на листочках, которые складывала в шкаф, чтобы потом проверить, сбылось ли это. "Только мечты на листочках больше не пишем. Теперь мы пишем историю", – добавила она.

TAYANNA

Певица тоже поздравила Киев с Днем города. В сообщении в соцсетях звезда спела для Киева, а также написала несколько трогательных слов.

Мой родной Киев, ты, как отец, оберегаешь, учишь, любишь и принимаешь всех. Я давно влюбилась в тебя и переживаю с тобой все события – и радостные, и не очень. Ты подарил мне самые лучшие моменты моей жизни. Я благодарна тебе от всей души,

– заявила TAYANNA.

Певица верит, что Киев выстоит и все сможет, потому что его любят миллионы людей.

Ольга Цыбульская

Певица поделилась приятными строчками своей столицы и показала фото с родными.

С Днем Рождения, Киев!

Город, где встретила себя.

Где падала и поднималась.

Где люблю и любима.

Где стала мамой и собой

Где кипит работа, жизнь.

Где сбываются и разбиваются мечты.

Здесь я и в блекауте, в темные времена и под майским цветом.

"Люблю! Спасибо за этот праздник нашей ПВО", – добавила звезда.

Другие украинские артисты тоже приобщились к поздравлениям. В своих соцсетях они опубликовали соответствие с поздравлениями Киеву с Днем города.

Как украинские артисты поздравляют Киев / Фото с инстаграм-сторис

К слову, ночью россияне тоже решили "поздравить" Киев с Днем города и устроили циничную атаку дронами на столицу. Это была самая массированная атака БПЛА с начала полномасштабного вторжения.

Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. В общем, это уже 14-я атака с начала мая. Утром Воздушные Силы сообщили, что ночью россияне выпустили рекордное количество дронов - 54 "Шахеды". Украинские защитники уничтожили 52 вражеских БПЛА.