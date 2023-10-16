В 600 день великой войны: Alyona Alyona щемяще поздравила херсонцев с Днем хлеба
Источник:Alyona Alyona
Репер Alyona Alyona поздравила украинцев со Всемирным днем хлеба. Она помогла жителям Херсона совместно с пекарней и благотворительным фондом.
Реперка Alyona Alyona опубликовала трогательное видео во Всемирный день хлеба. В этот день она вспомнила об украинцах, которые часто проводят вечера в бомбоубежищах.
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Alyona Alyona поздравила херсонцев
Херсон почти каждый день страдает от российских обстрелов. Alyona Alyona в День хлеба и на 600 день полномасштабного вторжения вместе с пекарней Good Bread и благотворительным фондом Unity of Women помогла херсонцам. Реперша передала жителям города душистый хлеб, который должен напомнить им о счастливых вечерах в кругу родных.
"Хлеб – это не просто еда. Это теплые воспоминания о детстве, о разговорах за столом. Это о покое и ощущении уюта. Сегодня, 16 октября, вся страна отмечает такой теплый праздник. Но не надо забывать, что мы живем в трудные времена, времена войны. И уже 600 дней мы боремся за свою свободу и независимость. Поддерживаем друг друга и только так вместе победим", – поделилась Alyona Alyona.
Alyona Alyona передала херсонцам хлеб: видео
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