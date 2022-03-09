День 14, – Ирина Федишин с детьми плете сетки для военных
Источник:инстаграмм Ирины Федишин
Певица Ирина Федишин остается в Украине. Вместе с сыновьями она помогает военным. Артистка приобщилась к плетению сеток.
Каждый украинец пытается сделать все возможное для того, чтобы хотя бы как-то помочь военным, которые защищают украинские земли от российских захватчиков. Артисты приобщились к волонтерской деятельности.
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Ирина Федишин с детьми плете сетки
Исполнительница опубликовала новые фото в инстаграмме. Она вместе со старшим сыном Юрчиком плела маскировочную сетку для наших военных. Ранее артистка отмечала, что во время войны многие женщины овладели этим ремеслом. Не все могут быть на фронте с оружием в руках, однако каждый должен делать все возможное, чтобы приблизить Украину к победе.
День 14. Продолжаем все вместе сражаться. Слава Героям! Слава ВСУ!
– подчеркнула Ирина.
Ирина Федишин с сыном плетет сетку / Фото из инстаграммы певицы
Ирина Федишин плетет сетку / Фото из инстаграммы певицы
9 марта украинцы отмечают годовщину со дня рождения великого поэта – Тараса Шевченко. Ирина Федишин в сообщении опубликовала несколько фраз, помогающих бороться за Украину.
- "Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…".
- "Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте".
- "Боріться – поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая".
- "Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори...".
- "Вогонь запеклих не палить".
- "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами".
- "Не вмирає душа наша, Не вмирає воля".
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