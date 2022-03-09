День 14, – Ирина Федишин с детьми плете сетки для военных

9 марта 2022 , 12:56
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Источник:

инстаграмм Ирины Федишин

Певица Ирина Федишин остается в Украине. Вместе с сыновьями она помогает военным. Артистка приобщилась к плетению сеток.

Каждый украинец пытается сделать все возможное для того, чтобы хотя бы как-то помочь военным, которые защищают украинские земли от российских захватчиков. Артисты приобщились к волонтерской деятельности. 

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Ирина Федишин с детьми плете сетки

Исполнительница опубликовала новые фото в инстаграмме. Она вместе со старшим сыном Юрчиком плела маскировочную сетку для наших военных. Ранее артистка отмечала, что во время войны многие женщины овладели этим ремеслом. Не все могут быть на фронте с оружием в руках, однако каждый должен делать все возможное, чтобы приблизить Украину к победе. 

День 14. Продолжаем все вместе сражаться. Слава Героям! Слава ВСУ!
– подчеркнула Ирина. 


Ирина Федишин с сыном плетет сетку / Фото из инстаграммы певицы


Ирина Федишин плетет сетку / Фото из инстаграммы певицы

9 марта украинцы отмечают годовщину со дня рождения великого поэта – Тараса Шевченко. Ирина Федишин в сообщении опубликовала несколько фраз, помогающих бороться за Украину.

  • "Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…".
  • "Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте".
  • "Боріться – поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая".
  • "Як понесе з України
    У синєє море
    Кров ворожу… отойді я
    І лани і гори...".
  • "Вогонь запеклих не палить".
  • "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами".
  • "Не вмирає душа наша, Не вмирає воля".

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Автор: Христина Кобак