Демонстрирует протест отцу: Бритни Спирс снова обнажила грудь – видео

Американская исполнительница Бритни Спирс делает первые шаги для освобождения от опеки отца. Она опубликовала новое видео, на котором позировала топлес. В сети считают, что так звезда протестует против Джейми.

Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс продолжает бороться за право на самостоятельную жизнь. После первого выступления в суде сообщения артистки в инстаграме изменились. Теперь она часто отзывается о своей семье и опекунстве, но продолжает обнародовать "месседжи", которые сбивают с толку поклонников.

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Новое провокационное видео Бритни Спирс

Исполнительница позировала перед камерой в своем саду. Она надела джинсовые мини-шорты, которые расстегнула, показав фигуру. Бритни Спирс снова позировала топлесс, а обнаженную грудь прикрыла руками.

Звезда дополнила откровенный образ серебристыми тонкими браслетами на руках. Она распустила волосы и уложила их волнами, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

На этот раз артистка не подписывала сообщение, но оставила эмоджи в виде поцелуев.

Реакция сети

Поклонники расходятся в своих мнениях относительно нового откровенного видео Бритни Спирс. Кто-то считает, что так отец пытается скомпрометировать дочь, ведь он до сих пор может контролировать ее страницы в социальных сетях. Другие подозревают, что таким образом она демонстрирует протест, показывает, что совсем скоро обретет желаемую свободу: