25-летняя британская модель в очередной раз обнародовала эротическую фотографию. Она предстала перед камерой спиной, демонстрируя огромные обнаженные ягодицы.

Источник: инстаграм Деми Роуз

За личной страницей Деми Роуз в инстаграме следят почти 16 миллионов пользователей сети. Фоловеры с нетерпением ждут новые соблазнительные публикации любимицы и она ежедневно делится сексуальными фотографиями.

Жарко Деми Роуз засветила пышную грудь и ягодицы в откровенном наряде: горячие фото

На днях Деми Роуз позировала на камеру на фоне красивой природы и голубого неба. Она продолжает поражать откровенностью, ведь для фотосессии выбрала соблазнительное платье.

Звезда изображена на снимке в откровенном обтягивающем боди коричневого цвета. Такой look хорошо подчеркнул пышные прелести роскошной фигуры Деми. Роуз выбрала ракурс, который показал ее упругие обнаженные ягодицы. Этим знаменитость завела сеть.

Долгие роскошные волосы модель собрала в необычную прическу – заплела в косу. На лице она сделала безупречный макияж в нюдових оттенках с блеском на губах.



Деми Роуз обнажила пышные ягодицы / Фото с инстаграма Деми Роуз