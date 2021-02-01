Сексапильная британская модель Деми Роуз раз похвасталась огромными формами роскошного тела. Знаменитость позировала на камеру в откровенном наряде.

Источник: инстаграм Деми Роуз

25-летняя британка в очередной раз взбудоражила воображение многомиллионной аудитории подписчиков на личной странице в Инстаграме. Звезда в очередной раз опубликовала в своей ленте эротическую фотографию.

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Деми сделала несколько эффектных кадров на фоне Средиземного моря. Она предстала перед камерой в ярко-розовых мини-трусиках от купальника, которые обнажили ее ягодицы, и надела поверх легкий пляжный платок, который завязала в сторону. Роуз решила обойтись без бюстгальтера и прикрыла огромные груди только коротким топом бежевого цвета.

Длинные роскошные волосы модель уложила в легкие локоны. На лице сделала макияж в нюдових оттенках с блеском на губах. Любимица миллионов обольстительно позировала на камеру, демонстрируя прелести своей фигуры.



Деми Роуз в откровенном наряде / Фото с инстаграму Деми Роуз



Деми Роуз в откровенном наряде / Фото с инстаграму Деми Роуз



Деми Роуз в откровенном наряде / Фото с инстаграму Деми Роуз