Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников новыми фотографиями. Звезда каждый раз покоряет Сеть и набирает невероятные количества предпочтений и комментариев на каждой публикации.

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Жаркое фото Деми Роуз

На днях сексапильная британка опубликовала новое фото на личной странице в Инстаграме, вызвав фурор в сети. Она позировала перед объективом на диване с легкой улыбкой.

Для новых снимков Деми Роуз надела летнее платье молочно-малинового цвета на тонких бретелях и с откровенным декольте. Модель вызывающе выпятила пышный бюст, акцентируя на своих прелестях.

На этот раз звезда не дополняла образ аксессуарами. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. Деми Роуз подчеркнула черты лица нежным макияжем. Она накрасила веки нюдовыми тенями, а губы – персиковой матовой помадой.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

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