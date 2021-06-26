Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников новыми фотографиями. Звезда каждый раз покоряет Сеть и набирает невероятные количества предпочтений и комментариев на каждой публикации.
Не менее горячо Alyosha показала обольстительный образ в ярком боди: соблазнительное фото
Жаркое фото Деми Роуз
На днях сексапильная британка опубликовала новое фото на личной странице в Инстаграме, вызвав фурор в сети. Она позировала перед объективом на диване с легкой улыбкой.
Для новых снимков Деми Роуз надела летнее платье молочно-малинового цвета на тонких бретелях и с откровенным декольте. Модель вызывающе выпятила пышный бюст, акцентируя на своих прелестях.
На этот раз звезда не дополняла образ аксессуарами. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. Деми Роуз подчеркнула черты лица нежным макияжем. Она накрасила веки нюдовыми тенями, а губы – персиковой матовой помадой.
Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
Последние пикантные образы Роуз
- Модель засветила грудь в откровенной яркой блузке;
- Звезда выпятила пышный бюст в крошечном купальнике;
- Деми Роуз пришла в ресторан в полупрозрачном платье без белья.