Деми Роуз показала большой бюст в лиловом лифе: откровенные фото в постели

Британская модель больше полугода назад поселилась на острове Ибица, в Испании. Однако Деми Роуз далеко не всегда снимается вблизи моря, так как живописные пейзажи являются лишь фоном для ее откровенных фото. На этот раз она позировала в постели, и кадры оказались очень горячими.

Любимица мужской аудитории Деми Роуз показала новые фото, которые не остались без внимания пользователей инстаграма. Она снялась в расстеленной постели, расставив ноги. Правда, на ней были спортивные шорты с высокой талией и белыми надписями. Тогда как верх образа очень сексуальный.

К теме Игривая Алексина Грэм прикрыла пышную грудь руками: откровенное фото в постели

Деми Роуз похвасталась большим бюстом в крошечном лифе лавандового цвета, в тон к шортам. Пышная грудь модели смотрелась в кадре очень обольстительно.

Длинные волосы блогерша подкрутила и не стала укладывать, что придало кадру естественность. А вот о легком макияже секс-символ не забыла. Она подчеркнула милую внешность небольшим количеством косметики. Восторженные фаны вознаградили Деми Роуз более чем 200 тысячами лайков и несколько тысячами комментариев.



Деми Роуз в лавандовом бюстгальтере / Фото из инстаграма модели



Деми Роуз в лавандовом бюстгальтере / Фото из инстаграма модели