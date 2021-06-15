Демі Роуз показала великий бюст у ліловому ліфі: відверті фото в ліжку

Британська модель понад пів року тому оселилася на острові Ібіца, що в Іспанії. Однак Демі Роуз далеко не завжди знімається поблизу моря, адже мальовничі пейзажі є лише тлом для її відвертих фото. Цього разу вона позувала в ліжку і кадри видалися дуже гарячими.

Улюблениця чоловічої аудиторії Демі Роуз показала нові фото, які не залишилися без уваги користувачів інстаграму. Вона знялася в розстеленому ліжку, розставивши ноги. Щоправда, на ній були спортивні шорти з високою талією і білими написами. Тоді як верх образу дуже сексуальний.

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Демі Роуз похизувалася великим бюстом у крихітному ліфі лавандового кольору, у тон до шортів. Пишні груди моделі виглядали в кадрі дуже звабливо.

Довго волосся блогерка підкрутила і не стала вкладати, що додало кадру природності. А от про легкий макіяж секс-символ не забула. Вона підкреслила милу зовнішність невеликою кількістю косметики. Захоплені фани винагородили Демі Роуз понад 200 тисячами лайків і кілька тисячами коментарів.

Демі Роуз у лавандовому бюстгальтері / Фото з інстаграму моделі

Демі Роуз у лавандовому бюстгальтері / Фото з інстаграму моделі