В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась вечеринка Celebration of Women in Cinema, которую посетили самые титулованные актрисы. Среди них – роскошная Деми Мур. Для мероприятия она выбрала соблазнительное платье от ливанского модного дома Mônot.

Читайте также Королева Летиция восхитила классическим образом: стильное появление в белой рубашке и темных брюках

Знаменитость сделала ставку на смелое белоснежное платье, которое обнажило самые эффектные зоны ее тела. Так, формы актрисы украсил короткий топ с очень глубоким декольте. Тонкие завязки соединяли его с приталенным низом, отделанным карманами.

Белое платье прекрасно контрастировало с длинными распущенными волосами Деми Мур и черными босоножками на каблуках. С минимальным количеством косметики и лаконичными серьгами актриса выглядела фантастически.

Деми Мур в платье с декольте / Фото из инстаграма актрисы

Подтверждением этого стала бурная реакция звездных мужчин на образ Деми Мур. Она опубликовала фото, на котором известный 61-летний флорист Эрик Бутербо и юный актер Патрик Хилгарт не могут отвести глаз от ее декольте.

Курьезный кадр произвел фурор в сети. Лайками его оценили почти 150 тысяч пользователей инстаграма.

Деми Мур в платье с декольте с друзьями / Фото из инстаграма актрисы

Деми Мур в платье с декольте с другом / Фото из инстаграма актрисы