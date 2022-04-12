Деблокада Мариуполя – самая важная тема: шеф Эктор обнародовал разговор с отважным "Азовцем"

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал переписку с военным полком "Азов", который находится в оккупированном Мариуполе. Он отметил его мужество, ведь мужчина отмечает важность прежде всего мирных жителей, а затем военных.

Шеф Эктор, около года имеющий украинское гражданство, недавно приехал в Киев. В предыдущие недели он волонтерыл в Польше, пока его столичный ресторан кормил волонтеров и территориальную оборону.

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Недавно Хименес-Браво опубликовал сторис и вспомнил одного из бойцов полка "Азов". Мужчина увидел это и ответил ему в частные сообщения. Эктор решил показать часть переписки, которая его больше всего поразила:

Воин: Слава Украине!

Эктор: Героям Слава! Держитесь! Если что-нибудь нужно будет – пишите.

Воин: Сейчас все, что может помочь, это информационная помощь, но вы и так все делаете, спасибо. Мы с друзьями хотели бы попробовать ваши фирменные стейки после того, как все кончится.

Эктор: Даже не обсуждается.

Нужно говорить о деблокаде?

Нужно говорить о деблокаде? Воин: Да, важно говорить о деблокаде.

Эктор: Я не военный, сколько вы можете продержаться?

Воин: Затрудняюсь ответить, еще держимся, противник терпит огромные потери и с каждым днем ​​все меньше хочет воевать с нами, но вопрос о деблокаде стоит поднимать не для того, чтобы спасти нас (военных), а деблокада нужна, чтобы спасти мирные жизни: женщин и детей. В городе уже 40 дней нет света, газа и воды, 90% сооружений сожжены, люди живут в подвалах, выживают кто как может…

Мы и сами питаемся мивиной и сникерсами. Мы держаться сможем долго, а вот люди без еды с водой сомневаюсь, что долго продержатся с учетом фактов изнасилования и убийств со стороны российских военных. У них очень мало времени...

Эктор поделился, что его поразило последнее сообщение.

"Военный, находящийся в окружении 10 тысяч орков, переживает в первую очередь за мирных жителей. В его родном городе Мариуполе разрушены 90% построек, они питаются мивиной. Но в вопросе деблокады он в первую очередь говорит о людях. Ценности, которые присутствуют в ребятах, защищающих Мариуполь, в идеологии "Азов" – они неизвестны русским, которые насиловали, мародерили, убивали мирных жителей", – говорит Эктор.

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Он убежден, что о мужественных военных, по своему желанию оставшихся в окруженном Мариуполе, будут снимать фильмы.

Мужество, смелость, самоотдача, любовь к стране и своей работе. Эти ребята – герои. О них будет сниматься кино. Я горд, что познакомился с @khimikdavid. Деблокада Мариуполя – важнейшая тема сегодня. Люди должны жить. Защитники, мужчины – должны жить,

– подытожил Эктор.

Днем ранее Эктор также опубликовал видеоролик, где показал жуткие кадры из уничтоженного города Мариуполя.