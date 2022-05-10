"Даже не описывается словом п*здец": Приходько и Осадча разнесли Повалий за выступление к 9 мая
Гастролерша Повалий выступила 9 мая с украинской песней в Москве. Она вызвала возмущение Кати Осадчей и Анастасии Приходько.
9 мая в России цинично отпраздновали годовщину победы над нацизмом. Украинская гастролерша Таисия Повалий выступила на одном из концертов, где пела на украинском.
О чем речь Повалий развлекала московскую публику на концерте 9 мая: пела украинскую песню
Как отреагировала Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась циничным и бесчестным выступлением Повалий. Она напомнила, что уже долго боролась за то, чтобы забрать звание у гастролеров.
"Я не сломалась за 8 лет борьбы здесь против этой нечисти, боролась против украинских изменников, когда почти не чувствовала поддержки, боролась против русских и их нападений со всех сторон! И об этой гнили говорила 8 лет забрать звание, забрать право выступать на территории Украины! Все эти Порошенко, Тимошенко, Нищук и все остальные не заботились об украинской культуре! А заботились о своих активах. И я очень прошу обратить на это внимание тех, кто в состоянии в конце концов решить этот вопрос", – написала Приходько.
Исполнительница добавила, что нужно провожать бороться за то, чтобы запретить гастролеров в Украине.
Потому что во время войны петь в кремле украинских песен в то время, когда погибают украинцы, это уже за пределом добра и зла… От Тодоренко до Повалий, от Лободы до Елки, и так далее оставить всех званий и запретить выступления в публичных просторах! Навсегда. Только так строится свободное государство!
– подчеркнула певица.
Реакция Кати Осадчей
Телеведущая более лаконично высказалась о гастролерке, но не менее эмоционально.
Это уже даже не описывается словом п*здец. Тема лишения гражданства актуальна,
– написала она.
Катя Осадчая о Повалии / Фото с инстаграм-сториз