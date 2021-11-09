"Давай танцуй": под песни какого артиста будут выступать в четвертьфинале "Танцев со звездами"

Каждый раз проект "Танцы со звездами" приближается к грандиозному суперфиналу, поэтому конкуренция растет, а номера становятся все сложнее. В четвертьфинале шоу четыре звездных пары будут танцевать под хиты Заслуженного артиста Украины Монатика.

Пока неизвестно, будет ли сам Монатик на шоу "Танцы со звездами", но, вероятно, все же стоит ожидать его присутствия, поскольку в "Вечер суперхитов "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и его коллеги-музыканты были в прямом эфире и наблюдали за парами, хотя сами они не исполняли песни, но спели в конце новый хит "Місто весни".

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Четвертьфинал состоится под хиты Монатика / Фото из инстаграма шоу

Какими песнями будет удивлять 11 выпуск танцевального проекта – сейчас трудно угадать, но, думаем, одна из них точно будет "То, от чего безума", где Монатик призывает к танцу. Отметим, что некоторое время Монатик был судьей проекта "Танцы со звездами" во время шестого сезона. Впоследствии его заменил Григорий Чапкис.



Монатик был судьей "Танцев со звездами" / Фото "1+1"

Кто остался в четвертьфинале "Танцев со звездами":