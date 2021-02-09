На днях главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк объявил о беременности возлюбленной Даши Хлыстун. Будущее отцовство пилота произвело фурор в сети. Экс-избранница мужчины Даша Ульянова отреагировала на новости.

После победы в шоу "Холостяк" Даша Ульянова стала звездой в инстаграме: аудитория девушки увеличилась до более 300 тысяч подписчиков. Поэтому за последние несколько дней фоловеры засыпали ее вопросами о беременности девушки Макса Михайлюка. Блогер лаконично ответила поклонникам "Холостяка" в личном профиле.

Стоит знать "Холостяк" Максим Михайлюк женился на беременной возлюбленной

Реакция Даши Ульяновой на беременность девушки Макса Михайлюка

Гимнастка не стала прибегать к пространным комментариям и отметила, что желает Максиму Михайлюку и его избраннице Даше Хлыстун лишь счастья. Она намекнула, что благодарна пилоту за жизненный опыт и давно простила ему измену на проекте.

Хочу сказать только одно: "пусть у всех все будет хорошо". От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливее,

– высказалась Даша Ульянова.

Что известно об отношениях Макса Михайлюка и Даши Ульяновой

Герой 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Маск Михайлюк в финале выбрал гимнастку Дашу Ульянову. Однако после выключения камер отношения влюбленных не сложились. Мужчина признался, что у него была близость с другой участницей проекта, что победительница расценила как предательство. Несмотря на то, что чувства между пилотом и гимнасткой долго не угасали, девушка так и не смогла его простить.

Впоследствии Даша Ульянова поделилась, что долго страдала и только через два месяца отпустила ситуацию и "переболела" Максом Михайлюком. Кроме того, девушка долгое время носила кольцо, которое пилот подарил ей в финале "Холостяка". Однако уже летом она закрутила новый роман с мужчиной, старше ее на 20 лет. Сейчас гимнастка снова одинока.