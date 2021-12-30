Даша Квиткова сделала пластическую операцию: как теперь выглядит звезда

Украинская блогерша и супруга Никиты Добрынина призналась, что решилась на пластическую операцию. Она сделала ринопластику и показала в сети фото после процедуры.

Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова рассказала об изменениях, которые на днях произошли с ее телом. Звезда решилась на пластическую операцию – она сделала ринопластику.

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Даша Квиткова сделала пластическую операцию

Блогер призналась, что изначально планировала скрыть то, что сделала операцию, потому что не хотела читать негативные комментарии. Но потом поняла, что тогда ее блог потеряет актуальность.

У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Неоднократно вам об этом рассказывала, кстати. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было,

– поделилась Даша Квиткова.

Девушка добавила, что внешне никаких изменений с ее носом не произошло. Его форма осталась такой же, ведь врач лишь соединил хрящи, так ямочка исчезла. Раньше эту ямочку Даша заполняла филлерами. Операцию делал пластический хирург Эдгар Каминский.

Прошла почти неделя после процедуры, а через день звезде будут снимать тейпы (эластичные клейкие пластыри из ткани).

К чему это я? Если хочется чего-то, делайте! Делайте и не стесняйтесь! Главное, чтобы вам было хорошо и круто. Никогда не думайте о том, что скажут окружающие. Вам жить с собой и с внутренним комфортом, а он куда важнее,

– подытожила Квиткова.

Даша Квиткова после ринопластики / Фото из инстаграма

Даша Квиткова до и после операции / Фото из инстаграма звезды

Звезды, сделавшие пластические операции

Блогер София Стужук дважды меняла размер груди: сначала увеличила, а потом решила уменьшить. Она делала вторую операцию тоже у Эдгара Каминского.

Участница "Холостяка" Надин увеличивала грудь. Девушка рассказывала, что пошла на такой шаг, чтобы исправить асимметрию. К тому же она страдала от критики и хейта в ее сторону.

Блогер Саша Бо делала несколько пластических операций: ринопластику (деформация носа), септопластику (восстановление искривленной носовой перегородки), нижнюю блефаропластику (коррекция нижних век и зоны вокруг глаз). Одной из последних была пластика груди.

Текст публикации Даши Квитковой

Моя спонтанная история.

Мой блог потерял бы свою актуальность, если бы я промолчала и не рассказала все вам.

У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Неоднократно вам об этом рассказывала, кстати. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было.

И вот, как настоящая девушка, я решила, что сделаю рино, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой.

Хотя на самом деле я вообще приходила к врачу с вопросом о груди, но об этом позже. Мне нос не дробили, визуально он не изменился, форма осталась та же. Соединили хрящи и вуаля. Уснула и проснулась с обновленным носиком.

С выбором врача тоже долго не раздумывала, муж знал Эдгара Каминского, а я больше никого не знала. Сегодня 6-й день, а послезавтра снимают тейпы.

Почему не рассказала сразу? Признаюсь, я как представила часть токсиков, которые точно не пройдут мимо, подумала, что оно мне не нужно. Но знаете что? F**k it. Меня точно не должно беспокоить, что скажут и как отреагируют другие.

К чему это я? Если хочется чего-то, делайте! Делайте и не стесняйтесь! Главное, чтобы вам было хорошо и круто. Никогда не думайте о том, что скажут окружающие. Вам жить с собой и с внутренним комфортом, а он куда важнее.