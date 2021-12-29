Летом певец вместе с семьей летал в турецкий Бодрум. Отпуск он провел с пользой – и отдохнул, и новому научился. На съемках 11-го сезона шоу "Кто сверху?" на "Новом канале" он рассказал о лучших моментах отдыха.

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Мы впервые с семьей отдыхали в Бодруме. Эту часть Турции я никогда не знал – там очень красиво! Это как турецкие Мальдивы, – усмехнулся певец. – Мы летали на гидроплане с детьми, и я даже не мог поверить, что это Турция.

Отпуск семья Бабкиных больше любит проводить у моря – музыкант признается, что на отдых они ездят "за водой". В Бодруме она прекрасна.

Сергей Бабкин с женой Снежаной в Бодруме / Фото пресс-службы

"Такую воду я впервые видел, когда мы были в Италии – Сардинии. Тогда я просто был в шоке! Казалось, что это какая-то картинка или видео с ютуба! Так вот, такое же ощущение у меня было в Турции, в Бодруме", – отметил Сергей Бабкин.

Артист успел насладиться не только водой и пейзажами, а также освоить новый вид спорта – сапсерфинг – и окунуться под воду с маской.

"Там есть на что посмотреть: и под водой, и над водой!"– заверил артист.



Сергей Бабкин научился сапсерфингу в Бодруме / Фото пресс-службы