Украинский блогерша Даша Цветочная, которая беременна первенцем, поделилась с поклонниками архивными фото. Пока знаменитость ожидает рождения малыша, решила показать, какой была в детстве.

Источник: инстаграм Даши Квитковой

Звездная пара Даши Квитковой и телеведущего Никиты Добрынина проживает один из лучших периодов. Пара ожидает рождения малыша. Пока девушка находится в особом состоянии, вспомнила свое детство и поделилась самыми яркими моментами с поклонниками.

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Детские фото Даши Квитковой

Блогерша поделилась эксклюзивными кадрами в инстаграм-сторис с почти двухмиллионной аудиторией подписчиков. Блогерша показала, как маленькой мыла посуду. Для того, чтобы это было удобнее делать, Даша стояла на коленях на табуретке.



Даша Квиткова в детстве / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Известно, что Квиткова обожает кошек. Год назад любимый подарил ей котика, которого назвали Каспером. Теперь это полноценный член семьи, без которого Даша не представляет жизни. На одной из фотографий, которые она запостила, также изображена с котиком. Тогда девочка позировала в саду, держа домашнего любимца на руках. Еще с детства Квиткова бесконечно любит этих животных.



Даша Квиткова в детстве / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Также блогерша, которая сейчас для многих своих поклонниц является иконой стиля, показала, как мама одевала его в школу. Даша позировала в черной школьной форме, ботинках и белых лосинах. Волосы она собрала в два хвостика, которые украсила большими белыми бантами.



Даша Квиткова в детстве / Фото из инстаграма Даши Квитковой

На одном из кадров Квиткова также показала своих родителей. Они вместе с собачкой позировали возле автомобиля в лесу. На фото Даша отметила, что это их первая собака.



Даша Квиткова в детстве / Фото из инстаграма Даши Квитковой