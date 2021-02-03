Украинская блогер, жена телеведущего Никиты Добрынина решила показать день из жизни своего любимого. Даша Квиткова обнародовала забавный ролик, который сняла на Мальдивах.

Источник: инстаграм Даши Квитковой

Даша Квиткова и Никита Добрынин являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Влюбленные часто делятся с поклонниками подробностями личной жизни, публикуют совместные фото и видео.

Смотрите также В белом платье: беременная Даша Квиткова показала нежный образ на Мальдивах – фото

Даша в коротком ролике показала один день из жизни любимого. Она шутливо продемонстрировала привычки Никиты. Забавное видео близко многим девушкам, о чем они отмечают в комментариях публикации.

Один день из жизни Никиты Добрынина

Материал для ролика Даша сняла в роскошной вилле во время отдыха на солнечных Мальдивах. Девушка показала, как ее муж пшикает на зеркало в ванной после того, как помоет руки. Также она вспомнила, как Никита оставляет трусы на кровати, нервничает, когда ударяется пальцем ноги о стул или кровать.

Беременная Квиткова продемонстрировала, как Добрынин громко разговаривает по телефону, оставляет обувь где угодно, а также не закрывает дверь кухонных шкафчиков и не выключает свет, когда уходит из комнаты. Мужчина постоянно занят делами, переписывается с кем-то в телефоне и часто не обращает внимания на повседневные вещи.

Почти 2-миллионной аудитории фолловеров Квитковой такой ролик очень понравился. В комментариях подписчицы блогерши отмечают, что такие ситуации являются очень жизненными и тоже знакомы им.