После букетов и подарков: Даша Квиткова ответила, с кем встречается после Добрынина

24-летняя Даша Квиткова не скрывает, что после разрыва с Никитой Добрыниным отбоя от мужчин у нее нет. Кто-то из 1,8-миллионной аудитории спросил, с кем она встречается. Девушка ответила с юмором.

"Рассказывайте тогда о нынешних отношениях", – прилетело Даше Квитковой в сторис. Однако она только пошутила над этим.

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Даша Квиткова рассказала об отношениях после Добрынина

Мне нечего рассказать, потому что их нет. У меня отношения сейчас с работой, с сыном, с собой, с залом,

– с юмором ответила Даша Квиткова.

Кстати, в одной с инстаграм-сторис блогерша отметила, что спорт помогает ей не только держать себя в форме, но и избавиться от негативных эмоций.

"Люблю копаться в голове, найти причину, почему именно я испытываю злобу или эту негативную эмоцию, разобрать ее, проработать ее. Но потом все равно пойти в зал и изрядно там поработать", – высказалась девушка.

Даша Квиткова об отношениях после Добрынина / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, Даша Квиткова достаточно резко ответила подписчицам на вопрос, как забыть мужчину, который тебя игнорирует. Она посоветовала "забить" на таких и не распылять свою энергию в никуда.

"Девушки, ну что вообще творится? В смысле как забыть? Берем и делаем! Ценим себя, любим себя, выбираем себя и занимаемся своими делами и жизнью. Хватит кататься на эмоциональных качелях, выходим из этого аттракциона и идем в закат за своим счастливым будущим. Игнорирует? До свидания. Зачем вы о нем думаете и тратите свою энергию? Направьте ее в более полезное дело", – посоветовала блогерша.

Даша Квиткова об отношениях после Добрынина / Фото с инстаграм-сторис