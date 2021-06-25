Решили продать почку, – Даша Квиткова рассказала, в какую сумму обошелся ремонт в доме

Украинская блогерша Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин заканчивают ремонт в загородном доме. Пара планирует переехать туда до рождения сына, который появится на свет уже через несколько недель. Будущая мама поделилась, что за деньги, которые они потратили на ремонт, можно было приобрести 2 квартиры в центре Киева.

Супруги стремятся как можно скорее закончить ремонт, чтобы встретиться с сыном уже в собственном жилье. Даша и Никита с нетерпением ждут рождения малыша, однако стремятся подготовить все для того, чтобы он с первых дней жизни был в своем доме.

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Даша Квиткова о ремонте в доме

На личной странице в инстаграме Квиткова обнародовала серию фото, где появилась вместе с любимым в доме во время ремонта. Супруги мило улыбались, наслаждались моментом, ведь уже совсем скоро семейное гнездышко будет готово.

В заметке под фото беременная блогерша рассекретила один из вопросов, которые больше всего интересуют поклонников. Даша рассказала, в какую сумму обошелся желанный ремонт в доме. В шутку Квиткова написала, что она и Никита решили продать почки.

Вчера мы с Никитой решили продать почку. Возможно, не одну. Такие мысли были после того, как мы в очередной раз получили чек за ремонтные работы. Согласно подсчетам, мы могли бы приобрести 2 квартиры в центре. Глаз дергается. Радует только то, что мы уже на финишной прямой и вскоре переедем в дом. Мотивацию и силы дает маленький мальчик внутри,

– написала Квиткова.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях поклонники отмечают, что им нравится, когда Даша ко всему относится с юмором. Даже в такой ситуации она умеет находить позитив. Также оставляют приятные слова в адрес супругов.