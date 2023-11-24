Даша Квиткова впервые отреагировала на слухи о новом романе ее бывшего Никиты Добрынина
Источник:Даша Квиткова
В январе Даша Квиткова и Никита Добрынин развелись. В то же время, недавно телеведущий признался, что сейчас находится в отношениях. На эти заявления отреагировала его бывшая супруга.
Она отметила, что желает счастья Никите. В то же время дала понять, что не намерена дальше углубляться в эту тему.
Не упустите Никита Добрынин ответил, развенчался ли с Квитковой, и впервые заговорил о новых отношениях
Даша Квиткова прокомментировала возможный роман Никиты Добрынина
На днях блоггер решила пообщаться с подписчиками в своем инстаграмме. Вероятный роман Никиты Добрынина и Чары Хорив – вопрос, который интересовал поклонников больше всего. Так что девушка решила честно ответить, как к этому относится. Даша поделилась, что сильно занята своей жизнью, но искренне радуется, если мужчина сейчас счастлив.
Главное, чтобы он был счастлив. Ну, а у меня много своих дел, о которых мне хочется думать,
– подчеркнула женщина.
Даша Квиткова прокомментировала новые отношения бывшего / Скриншот с инстаграмм-сторис
Вероятный роман Никиты Добрынина
- В сети появились предположения о возможных отношениях телеведущего с блоггером Чарой Хорив.
- Подогревая слухи, Добрынин недавно посетил публичное мероприятие в компании девушки.
- Кроме того, он на днях опубликовал фотографию с неизвестной женщиной, но намеренно скрыл ее лицо. Тем не менее внимательные подписчики узнали в ней Чару, поскольку в тот день она была в том же наряде, что и девушка на фотографии.
- Позже шоумен также поделился снимком с красивым букетом бледно-розовых роз. Позже Чара выставила фото, на котором она позировала с идентичным букетом.