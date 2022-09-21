Может быть хирургическое вмешательство, – Даша Квиткова призналась о проблемах со здоровьем

Украинская блоггерша Даша Квиткова рассказала о проблемах со здоровьем. Она показала гигрому, которую, возможно, придется удалять из-за хирургического вмешательства.

Украинская блоггерша Даша Квиткова рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась после рождения сына. Еще в мае она рассказала о гигроме – подкожном образовании у суставов в виде шишки.

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Даша Квиткова о проблемах со здоровьем

Блогерша рассказала, что гигрома начала ее беспокоить, поэтому она пошла к врачу. Если самостоятельный массаж не поможет, может произойти хирургическое вмешательство.

Была сегодня у врача со своей гигромой. 1. Нужно произвести УЗИ. 2. Делать массажи самостоятельно и разминать. 3. Вырезать ее врач пока не хочет, посмотрим на нее через две недели. Может будем делать пункцию или уже хирургическое вмешательство, если через две недели массажей она не станет мягче,

– поделилась Даша Квиткова.



Даша Квиткова о проблемах со здоровьем / Фото с инстаграм-сториз

О гигроме Даша рассказывала несколько месяцев назад, однако со временем это образование стало мешать ей двигать рукой и делать физические нагрузки.

Как рассказала Квиткова, гигрома у нее возникла из-за того, что она часто носит маленького Льва на руках. В "зоне риска" обычно спортсмены, музыканты, программисты.

Из-за беременности была и другая проблема

После рождения сына Даша Квиткова также пожаловалась на боли в спине. Благодаря обследованию оказалось, что в ее позвоночнике есть грыжа. Это произошло потому, что ее спина была не готова к беременности. Тогда все обошлось без хирургического вмешательства – девушке помогли специальные массажи.

"Было больно даже сидеть. Начало положено. Хочу привести себя в форму, потому что спина должна выдержать вторую беременность".