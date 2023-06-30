Даша Квиткова подогрела слухи о романе с известным продюсером Евгением Таллером: фото с прогулки

Популярная блоггерша Даша Квиткова после недавних слухов о романе с Евгением Таллером провела вместе с ним время. Блогерша показала подписчиками милые фото Евгения с ее и Никиты Добрынина сыном Львом.

Даша Квиткова, недавно сообщившая об официальном разводе с Никитой Добрыниным, прогулялась с Евгением Таллером. Вместе с ними также была блоггерша Таня Парфильева, которая скоро впервые станет мамой.

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Евген Таллер проводит время с Львом

На фото, опубликованных Дашей Квитковой, видно, что продюсер играет с сыном Даши и Никиты. В частности, на одном из кадров Лев что-то показывает Евгению, когда тот держит его за руку.

Женя и дети, как отдельный вид искусства,

— отметила под фото блоггер.



Евгений Таллер с сыном Даши и Никиты / скриншот с инстаграмм-сторис

К тому же на другой фотографии можно увидеть, как Женя Таллер несет Льва на руках.



Евгений Таллер несет на руках Льва / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о романе Даши Цветочной и Евгении Таллере

Отметим, об отношениях пары сговорили еще в мае , когда Даша опубликовала совместные с известным продюсером фото После этого большинство подписчиков написали в комментариях о том, что якобы пара на фото выглядит влюбленной.

, когда Даша опубликовала совместные с известным продюсером фото После этого большинство подписчиков написали в комментариях о том, что якобы пара на фото выглядит влюбленной. На днях блогер Богдан Беспалов заявил, что Даша Цветкова встречается с Евгением Таллером . По его мнению, пара сейчас скрывает отношения. К тому же блоггер-сплетник добавил, что Квиткова начала интересоваться Таллером состоящим в браке с Добрыниным.

. По его мнению, пара сейчас скрывает отношения. К тому же блоггер-сплетник добавил, что Квиткова начала интересоваться Таллером состоящим в браке с Добрыниным. Даша Квиткова ответила на громкие заявления блоггера. По ее словам, все эти догадки "высосаны из воздуха".

, Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк-9", где Никита был главным героем. Даша победила в реалити-шоу, и отношения пары продолжили развиваться после проекта. В мае 2020 года влюбленные зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. В июле 2022 года у супругов родился сын Лев, а в начале сентября Даша с Никитой обвенчались. О разводе пара стало известно в начале 2023 года. Об этом Даша Квиткова рассказала в интервью Маше Ефросининой. Официально пара развелась 19 июня.