Перекроила себя до неузнаваемости: Даша Квиткова ответила хейтерам фотографиями до Добрынина

Блогерша-миллионница и победительница "Холостяка" Даша Квиткова поразительно похудела после родов, поэтому в директе ее начали хейтить за пластические операции. Однако девушка показала детские и архивные фото и доказала, что за 20 лет почти не изменилась.

У Даши Квитковой 1,7-миллиона подписчиков в инстаграме. Однако она не залюбленная своей аудиторией, ей часто "прилетает" от хейтеров. Девушка опубликовала в фото себя в детстве и до съемок в шоу "Холостяк", чтобы доказать, что выглядела эффектно и без денег мужа Никиты Добрынина.

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Даша Квиткова показала себя до "Холостяка" и замужества с Добрыниным

Сейчас будут чисто мои любимые истории: "перекроила себя до неузнаваемости" от моих любимых подписчиков,

– прокомментировала Даша Квиткова.

Она запостила себя 3-летнюю, фото с 2018, 2019 годов и сравнила с кадрами 2022-го. Из этих фотографий видно, что черты ее лица не изменились. Даже ринопластика не повлияла на форму носа, ведь Эдгар Каминский просто соединил хрящи.

"Ладно, действительно видно, что я родила ребенка и немного ох*ела от жизни, но это такое, у всех бывает", – с юмором подписала блогерша фото без макияжа.

Даша Квиткова сравнила себя на архивных кадрах / Фото со сторис

Даша Квиткова сравнила себя на архивных кадрах / Фото со сторис

Даша Квиткова сравнила себя на архивных кадрах / Фото со сторис

Даша Квиткова сравнила себя на архивных кадрах / Фото со сторис

В октябре этого года Даша Квиткова жаловалась на звездного хирурга Эдгара Каминского , потому что якобы "ямочка", которую он убирал ринопластикой, вернулась, и теперь у нее разные ноздри.

Кстати, раньше Даша Квиткова отвечала на упреки относительно своей популярности. Ей писали: "Кто ты была до замужества и "Холостяка"? Никто. Скажи спасибо ТВ, а не о "хотеть-действовать". Блогерша заявила, что проект дал классную платформу, но она сама "догребла до своих мечт", потому что" не сидела на попе ровно".