Даша Квиткова ответила на критику по поводу службы Добрынина в терробороне: Хейтерам всегда мало

Украинская блоггерша и жена ведущего Никиты Добрынина рассказала о жизни во время войны. Она поделилась, что невероятно гордится своим мужем, хотя постоянно за него волнуется.

Известно, что с первых дней полномасштабной войны Даша с сыном Львом и родными оставалась вблизи Киева. Однако бои недалеко от столицы не прекращались, и они приняли решение переехать на запад Украины. До этого Никита служил определенное время в территориальной обороне города, но после переезда на него посыпалось немало критики, что он якобы скрылся от службы.

К слову Оружие в руках держал, – Никита Добрынин признался, что имеет звание лейтенанта

Однако через несколько дней он снова приехал в Киев и надел военные доспехи. Квиткова рассказала, как все было на самом деле.

У моего брата двое детей, у нас одна. Они не спрашивали и ничего не говорили, а просто поставили перед фактом, что возвращаются в Киев в терроборону. Надо было с этим смириться и все. Они сели на поезд и уехали... Знаете, за те дни Украина так объединилась, но есть те, кто всегда критиковал и будет это делать. Кроме того, Никита стоит в терробороне, мы еще очень помогаем финансово волонтерам, с едой, одеждой для детей. Но таким людям, которые хейтят, им будет мало,

– сказала Квиткова.



Никита Добрынин воюет в рядах терробороны Киева / Фото из инстаграмма ведущего

Она рассказала, что нечасто с ним держит связь – только перед тем, как он заступает на службу, или звонит по телефону уже утром. Связь есть, но они не могут говорить часами, как прежде, в основном обмениваются сообщениями. Как поделилась Даша, каждую ночь он патрулирует в лесу недалеко от Киева.

"С одной стороны я очень-очень горжусь им, а с другой – мое сердце разрывается. Я его не вижу, не знаю что с ним, не сплю по ночам, потому что он стоит на дежурстве по ночам, патрулирует лес. У меня сердце не на месте , потому что это мой муж, отец нашего сына. Поэтому, это круто, что он пошел защищать, но я каждый день и каждую минуту за него волнуюсь. Потому что не понимаю, что с ним может произойти прямо сейчас", – добавила женщина.