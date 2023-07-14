Аниматоры, шарики, звездные гости: Квиткова и Добрынин помпезно отпраздновали 2-летие сына

13 июля Даша Квиткова и Никита Добрынин организовали яркий праздник в честь 2-летия сына Льва. Не обошлось без шариков, фотозоны, аниматоров и звездных гостей.

Несмотря на развод блогер Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин установили родительские отношения. Они вместе отпраздновали день рождения сына. Льву исполнилось 2 года.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин устроили праздник для сына

Звездные родители организовали праздничную вечеринку на летней террасе ресторана. Там обустроили красивую фотозону в пастельных голубых и оранжевых цветах с шариками и фигурой-машинкой.

Детей развлекали аниматоры, одетые в костюмы героев мультфильма, а также разные игры и интерактивы на территории террасы.

Празднование посетили звездные гости – блоггеры и ведущие: Таня Парфильева, которая скоро станет мамой, Натали Литвин, Евгений Таллер, Леся Никитюк, Петр Заставный, Настя Гонцул, Сабина Мусина. Их ждало угощение за столом.



Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой

День рождения Льва: видео

Для именинника приготовили специальный праздничный торт с его именем.



Торт для именинника / Фото из инстаграма Даши Квитковой

"Спасибо, что 2 года назад ты выбрал меня своей мамой. Я не идеальна, но я сделаю все, чтобы ты был самым счастливым мальчиком на свете, чего бы мне это ни стоило. Спасибо, что ты учишь меня, что любовь может быть безграничной и необъятной. Спасибо, что благодаря тебе у меня есть бесконечный поток силы и энергии", – обратилась Даша к сыну.



Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой