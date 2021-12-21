Даша Квиткова и Никита Добрынин украсили елку: миловидные фото супругов

Известные супруги, герои "Холостяка-9" Даша Квиткова и Никита Добрынин украсили большую елку в загородном имении, куда переехали летом этого года. Влюбленные поделились фотографиями новогодней красавицы в сети.

Еще одна пара показала рождественские декорации своего дома. Даша и Никита устроили домашнюю атмосферную фотосессию. В этом году они наконец-то будут отмечать Новый год в собственном доме, о чем мечтали уже давно.

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Новогодние фото Квитковой и Добрынина

Звездные супруги захотели, чтобы в доме была искусственная елка, однако очень похожа на настоящую. Большую красавицу Даша и Никита поставили в гостиной загородного поместья, где проводят много времени с сыном Львом и домашним любимцем Каспером. Ранее Квиткова рассказывала, что хотела лаконично украсить елку, поэтому на ней нет игрушек. Лишь много маленьких желтых огоньков, которые невероятно сияют.

Для фотосессии Даша выбрала уютный oversize свитер серого цвета и длинные белые носки. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж. Никита позировал рядом с любимой в белой футболке с надписью и джинсах.

Никита Добрынин и Даша Квиткова украсили елку / Фото из инстаграма блогеров

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