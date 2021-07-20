Даша Квиткова и Никита Добрынин окрестили сына: трогательные кадры

Ведущий Никита Добрынин и блоггер Даша Квиткова поделились радостной новостью. Во вторник, 20 июля, новоиспеченные родители окрестили первенца Льва. Они показали первые атмосферные кадры с трогательной церемонии.

Даша и Никита стали родителями утром 13 июля. Супруги привыкают к новому статусу и наслаждаются долгожданной встречей с малышом. Сначала они собрали семью в новом доме и познакомили с сыном, а потом окрестили Льва.

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Квиткова и Добрынин окрестили сына

Через неделю после родов влюбленные окрестили сына. Даша Квиткова и Никита Добрынин выбрали две пары крестных родителей: звездную супружескую пару блогеров – Алину Френдий и Петра Заставного, стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

В важный день кумовья героев "Холостяка" выбрали наряд в белом цвете. Тогда как новоиспеченные родители оделись в темно-синее. На Даше Квитковой широкое платье длины макси, а на Никите рубашка и светлые брюки с разрезом на колене.

Сегодня особый день, когда семья стала еще больше,

– поделился Никита Добрынин.

Супруги решили не ехать с сыном в церковь, а провели таинство крещения прямо в гостиной загородного дома. В дом они пригласили священника и устроили традиционную церемонию, после которой собрались за столом.

Даша Квиткова и Никита Добрынин окрестили сына / Фото из инстаграма Алины Френдий

Даша Квиткова и Никита Добрынин окрестили сына / Фото из инстаграма "Холостяка"

Даша Квиткова и Никита Добрынин окрестили сына / Видео из инстаграма Алины Френдий