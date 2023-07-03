От "Холостяка" до звездной мамочки и бизнесвумен: как менялась Даша Квиткова

Блогерша и инфлюэнсерша Даша Квиткова сейчас – разведенная бизнесвумен, за которой следят почти 2 миллиона подписчиков. Какая девушка была раньше и как она менялась от "Холостяка" – смотрите архивные фото дальше.

Даша Квиткова вела свой блог еще до того, как ушла на шоу "Холостяк". Она выучилась на стилиста и работала мастером по прическам.

Смотрите также Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись: в каких они сейчас отношениях

В юности девушка меняла стиль – красила волосы в необычные темные оттенки и имела короткое каре. Она экспериментировала с образами, подбирая как нежные и романтичные, так и более дерзкие.

Даша Квиткова в 2015 – 2019 годы / Фото из ее инстаграма

В 2019 году Даша Квиткова пошла на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Их отношения не завершились после проекта – пара много путешествовала, а впоследствии вышла замуж. В 2020 году они сыграли пышную свадьбу.

Даша Квиткова во время "Холостяка" / Фото с ее инстаграма



Свадебный образ Даши Квитковой / Фото с ее инстаграма

В следующем году Даша Квиткова забеременела сыном Львом. В июле она и Никита Добрынин стали родителями впервые.

Даша Квиткова во время беременности / Фото с ее инстаграма

Как рассказывала Даша Квиткова, за беременность она набрала 32 килограмма – до этого она весила 54. После того, как девушка стала мамой, она обследовалась, сделала все необходимые анализы и начала худеть со специалистами. Ей удалось сбросить более 30 кг.

Даша Квиткова после беременности / Фото с ее инстаграма

Сейчас Даша Квиткова активно занимается спортом и придерживается правильного питания. Из-за стресса она достигла самой низкой отметки на весах – 48 килограммов. Но сейчас блогерша набирает вес, в частности мышцы, благодаря тренировкам.

Несколько недель назад Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись. Теперь инфлюэнсер проводит время с сыном, занимается своими проектами и продолжает инстаграм-блог.

Даша Квиткова сейчас / Фото с ее инстаграма