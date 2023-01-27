После разрыва с Добрыниным: Даша Квиткова с сыном улетела на Мальдивы – роскошные кадры

Недавно Даша Квиткова ошеломила новостью о разрыве с ведущим Никитой Добрыниным. Теперь вместе с общим сыном блоггерка отправилась на Мальдивы.

Пара, которая сложилась в 9 сезоне "Холостяка" и была примером того, что на реалити-шоу можно найти любовь, объявила о разводе. Даша Квиткова и Никита Добрынин не живут вместе, однако сохраняют здоровые родительские отношения ради сына.

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Даша Квиткова с сыном отдыхает на Мальдивах

На днях блоггерка рассказала, что собирается с сыном на отдых, однако не рассекречивала, куда именно. В инстаграм-сторис Даша показывала, что во Львов их отвез Никита, оттуда они отправились автобусом в Польшу, из Польши имели самолет во Франкфурт, а оттуда еще один. О том, что Даша и Лев на Мальдивах стало известно, когда они прибыли в отель. По словам Квитковой, дорога длилась 3 дня. Они должны были поселиться в гостиницу в 11:00, а приехали только в 19:00.

Судя по сторис, Квиткова арендовала виллу у океана. Также есть собственный бассейн, где можно купаться в любое время. Лев постоянно улыбается, рад такому путешествию. По словам Даши, она улетела на другой конец света именно для того, чтобы сын побывал на солнышке, у моря.

Даша Квиткова с сыном на Мальдивах / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки

Даша уже была на Мальдивах в 2021 году примерно в это же время. Тогда Квиткова отдыхала с Никитой. Супруги сделали несколько фото на берегу океана, которыми сообщили, что ждут пополнения в семье.

Напомним, в интервью Маше Ефросининой Даша рассказывала, что на месяц зарабатывает 30 – 40 тысяч долларов. Наибольший доход Квитковой приносит реклама в инстаграмме. Однако не все деньги уходят именно Даше, поскольку у нее есть команда, которой выплачивает зарплату.