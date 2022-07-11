Спасла дистанция, – Даша Квиткова чуть не попала в ДТП

Украинская блоггерша Даша Квиткова отдыхала с сыном за границей и возвращалась домой. Она чуть не попала в ДТП из-за автобуса впереди.

В знак подарка участник "Холостяка" и ведущий Никита Добрынин отправил жену с сыном на отдых в Хорватию. На днях Даша Квиткова с малышом возвращались домой на автомобиле.

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Даша Квиткова чуть не попала в ДТП

Блогерша ехала в Украину утром. Впереди ее ехал автобус, водитель которого начал засыпать и съезжать с полосы. Дашу спасла достаточная дистанция и быстрота.

А еще я видела, как произошла авария, и меня спасла дистанция и небольшая скорость. Впереди ехал автобус с людьми в 4:00 утра, но водитель на секунду закрыл глаза и начал съезжать с полосы влево к обочине,

– рассказала Квиткова.

С людьми в автобусе все обошлось, однако блоггер призвала водителей не садиться за руль уставшими.

"Сильно ударился, но вырулил и стал на аварийку. Все живы, но лобового стекла не стало и очень сильная вмятина на боку. Пожалуйста, если вы чувствуете, что вы устали – не садитесь за руль. Будьте всегда осторожны и берегите свое жизнь".



Даша Квиткова о ДТП / Фото с инстаграм-сториз

Какие звезды попадали в ДТП

В январе прошлого года певец Julik попал в аварию в Киеве. Он не справился с управлением из-за гололеда и въехал в автомобиль, припаркованный на проезжей части.

Участник "Танцев со звездами" Макс Леонов также совершил ДТП в столице. Он влетел в забор, разделяющий встречные полосы. Танцор получил сотрясение мозга, а его авто марки BMW повредилось с левой стороны.

Хореографиня Илона Гвоздева тоже была жертвой аварии в Киеве – водитель не сдержал дистанцию и въехал в машину звезды прямо на светофоре. К счастью, никто не пострадал.