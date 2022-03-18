Даша Коломиец раскритиковала Земфиру за ее клип "Не стреляйте": "Прозрела на 22-й день войны"

Телеведущая и диджей Даша Коломиец отреагировала на видеоклип российской певицы Земфиры, появившийся в ютубе 17 марта. Артистка под свою старую песню "Не стреляйте" наложила кадры по обстрелам в Украине, однако не указала, что стреляет – именно Россия.

Телеведущая Дария возмущена тем, как некоторые украинцы восхищаются "смелостью" Земфиры, которая показала в своем клипе войну в Украине. Но Коломиец не понимает, почему она заслуживает похвалы, поскольку Земфира нигде не указала в видео, что это Россия обстреливает страну и вообще – почему она выложила это видео только на 22-й день войны.

К слову Земфира удалила все свои видео из ютуба, кроме двух: почему от них "забомбить" россиянам

Сколько еще мы будем восхищаться рашн артистс, блогерс, etc ..., которые на третью неделю войны берут видео, где Россия уничтожает украинцев, наши культурные объекты, целые города, убивает детей и эти "артисты" даже не называют вещи прямо. Не называют, что Россия начала войну. Не призывают свою "матушку раzziю" и своего "царя" остановиться. Никаких прямых обращений. Чем мы увлекаемся?

– говорит Коломиец.

Она добавила, что это ей напоминает ребенка, которого не долюбили родители или девушку, парень которой – козел, но раз в год он "дарит цветы" и девушка прощает то, что он его колотит морально или физически.

"Украина намного достойнее и сильнее. Мы гораздо круче. Каждый из нас. Давайте наконец "отпустим" своих кумиров детства вместе с русским кораблем. У нас есть о ком говорить здесь, в Украине. У нас есть кем восхищаться и очаровываться", – подчеркнула. Коломиец.

В видео ведущая также рассказала, что сама когда-то любила творчество Земфиры, но теперь ее увлечение ею завершилось. Также она поведала историю, что когда-то ее бабушка не могла есть немецкие конфеты, поскольку они ей напоминали немцев из Второй мировой войны. Коломиец уверена, что так теперь должно быть и с россиянами.

Даша Коломиец о Земфире: видео онлайн