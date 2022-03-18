Телеведуча Дарія обурена тим, як деякі українці захоплюються "сміливістю" Земфіри, що та нібито показала у своєму кліпі війну в Україні. Але Коломієць не розуміє, чому вона заслуговує похвали, оскільки Земфіра ніде не вказала у відео, що це Росія обстрілює країну і загалом – чому вона виклала це відео лише на 22-й день війни.

До слова Земфіра видалила всі свої відео з ютубу, окрім двох: чому від них "забомбить" росіянам

Скільки ще ми будемо захоплюватись рашн артістс, блогерс, etc…, які на третій тиждень війни беруть відео, де Росія знищує українців, наші культурні об'єкти, цілі міста, вбиває дітей і ці "артисти" навіть не називають речі прямо. Не називають, що це Росія розпочала війну. Не закликають свою "матушку раzziю" і свого "царя" зупинитися. Ніяких прямих звернень. Чим ми захоплюємося?

– каже Коломієць.

Вона додала, що це їй нагадує дитину, яку не долюбили батьки або дівчину, хлопець якої – козел, але раз на рік він "дарує квіти" і дівчина пробачає те, що він її лупцює морально чи фізично.

"Україна набагато достойніша і сильніша. Ми набагато крутіші. Кожен з нас. Давайте нарешті "відпустимо" своїх кумирів дитинства разом з русскім кораблем. У нас є про кого говорити тут, в Україні. У нас є ким захоплюватись і зачаровуватись", – наголосила Коломієць.

У відео ведуча також розповіла, що сама колись любила творчість Земфіри, але тепер її захоплення нею завершилось. Також вона оповіла історію, що колись її бабуся не могла їсти німецькі цукерки, оскільки вони їй нагадували німців з Другої світової війни. Коломієць переконана, що так тепер повинно бути і з росіянами.

Даша Коломієць про Земфіру: відео онлайн