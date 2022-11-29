Даша Хлыстун показала редкие фото с дочерью от Холостяка: говорит, что уже привередливая модель

Украинская модель Даша Хлыстун редко делится в сети личной жизнью, однако новые фото с дочерью Арианой тронули всех подписчиков. На них можно увидеть, как заметно подросла девочка от героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка.

В конце апреля 2022 Даша Хлыстун праздновала первый год жизни дочери без любимого, ведь Макс в то время находился в территориальной обороне города. Незадолго до этого началось полномасштабное вторжение России и Михайлюк встал на защиту своей земли.

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Однако впоследствии они редко публиковали общие фото, а теперь Даша показала редкие и чувственные семейные портреты с Арианой. Автором снимков стала фотография Екатерина Соколенко, работающая в Польше. Вероятно, именно там и прошла съемка мамы с дочерью.

На фотографиях Дария с Арианой надели похожие пастельные образы и непринужденно позировали перед фотографом. "Удалось хоть какие кадры поймать, с моей привередливой моделью", – написала в посте Хлыстун.

Даша Хлыстун с дочерью Арианой / Фото Екатерины Соколенко

Напомним, что судьба Макса Михайлюка с победительницей проекта "Холостяк-10" Дашей Ульяновой не сложилась. Незадолго после проекта он завязал отношения с Дашей Хлыстун, впоследствии она забеременела. Весной 2021 года она родила дочь. В июле пара официально расписалась в день, когда регистрировала рождение дочери в киевском ЗАГСе.

Добавим, что Даша Хлыстун работает моделью и часто уезжает за границу на работу. В то же время Макс Михайлюк вернулся к работе гражданского авиапилота тоже за границу. В настоящее время пара редко публикует общие снимки.



Звезда "Холостяка-10" с Дашей Хлыстун / Фото из инстаграмма Макса Михайлюка