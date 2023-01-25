"Невероятная встреча": Даша Астафьева очаровала общими фото с морпехом Диановым

Украинская модель Даша Астафьева встретилась с морпехом и защитником Мариуполя Михаилом Диановым. Она показала общие фото.

Украинская певица и модель Даша Астафьева познакомилась с военным, защитником "Азовстали" морпехом Михаилом Диановым. Их встреча прошла в центре Киева.

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Даша Астафьева встретилась с Михаилом Диановым

Артистка показала общие фото с защитником. Она поделилась, что встреча запомнилась для них обоих.

Мы запомнили это знакомство. И хочу, чтобы эти фото остались здесь. Среди нас должны быть светлые люди. Лучше нас. И даже если дальше и дальше сомнения в этом увеличиваются,

– поделилась Даша Астафьева.



Даша Астафьева и Михаил Дианов / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Михаил Дианов также прокомментировал знакомство с моделью: "Невероятная встреча с невероятной красавицей!"

Встреча защитника и волонтера растрогала сеть. Звезду и военного засыпают комплиментами в комментариях:

"Даша, вы сказали ему, какой он уже красавчик?";

"Я так горжусь – Михаил мой сосед";

"Считаю вас также светлым человеком! Михаилу красно благодарю за вклад в нашу победу";

"Хочется поставить этому фото не один, а сразу миллион лайков";

"Два светлых человека. Вы очень круты";

"Сколько пережил этот человек, но не потерял тепло в глазах и способности улыбаться. Гордимся вами, Михаил".

Добавим, с морпехом Михаилом Диановым знакома также певица Оля Полякова. В ноябре прошлого года она провела благотворительный онлайн марафон, чтобы купить бионические протезы для пострадавших украинцев.

За три недели она собрала 2 миллиона гривен, а наибольшим благотворителем стал защитник "Азовстали" – он пожертвовал 1 миллион 700 тысяч гривен из средств, которые ему задонатили украинцы.