36-летняя Даша Астафьева призналась, что одним поступком убила двух зайцев – воплотила мечту и поборола страх высоты. Как выяснилось, на смелый шаг она решилась еще в свой день рождения, 4 августа. С высоты 3 700 метров она посмотрела на бескрайнее море и зеленые горы.

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С неба виден пляж, размером с наперсток. И такие же проблемы и печали, когда смотришь оттуда на них,

– поделилась эмоциями певица.

Даша Астафьева добавила, что полет на параплане – настоящая победа для нее, так как в реальной жизни она нерешительная – часто сомневается и волнуется. Так, на экстремальное развлечение модель вдохновила подруга Наталья, которая совершила смелый поступок вместе с ней.

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Полный текст публикации Даши Астафьевой:

Учись доверять мечтам. Не позволяй страхам отнимать возможность стать лучше. Победить себя под силу тем, кто себя потерял.

3 700 метров – запредельная была высота. А с неба виден пляж, размером с наперсток. И такие же проблемы и печали, когда смотришь оттуда на них. И ножками коснувшись земли, побегу уже совсем другая я.

Этот пост для тех, кто знает меня настоящую. Которая вечно совещается, сомневается, волнуется и которая на так много не решилась по сей день. Это маленькая, но победа. Без сомнений скажу: у каждого маленького поступка за спиной стоит кто-то большой. Мудрый и смелый. Родной настолько, что ответственность ему не страшна.

Ведь она и есть любовь. Просто в слове больше букв. Он и сам умирал. Научившись себя воскрешать, он бесстрашно спасает других. Спасибо тебе моя Натафа.