Даша Астафьева показала большую грудь в обтягивающем боди с декольте: горячие кадры

24 июня 2021 , 23:33
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Источник:

инстаграм Даши Астафьевой

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новыми фото. Звезда позировала в откровенном боди-корсете с глубоким декольте и засветила пышный бюст.

Успешная украинская модель и певица Даша Астафьева каждый раз поражает многотысячную аудиторию новыми снимками. Она часто участвует в откровенных фотосессиях и не стесняется демонстрировать фигуру в эротических нарядах.

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Горячие фото Даши Астафьевой

Знаменитость обольстительно и задумчиво позировала перед объективом на фоне серой стены. Для нового соблазнительного образа она примерила черный боди-корсет на пуговицах. Обтягивающий фасон подчеркнул изящную фигуру певицы, а глубокое декольте акцентировало на пышной груди.


​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Даша Астафьева игриво накинула на плечо черную рубашку, что добавила особой перчинки образу. Звезда собрала волосы в элегантную пышную прическу. На лице модель сделала нежный макияж. Она подчеркнула ресницы тушью, а губы накрасила нюдовой помадой.


​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Новыми фотографиями Даши Астафьевой восхищаются в сети. Серию новых фото лайкнули более 10 тысяч поклонников. Под публикацией также множество комментариев с комплиментами:

  • "Королева";
  • "Где полиция красоты?";
  • "Просто и шикарно";
  • "Как красиво";
  • "Не оторвать глаз";
  • "Потрясающая";
  • "Красотка";
  • "Невероятно красиво".


​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Автор: Надія Біленко