Даша Астафьева показала большую грудь в обтягивающем боди с декольте: горячие кадры
Источник:инстаграм Даши Астафьевой
Известная украинская певица и модель Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новыми фото. Звезда позировала в откровенном боди-корсете с глубоким декольте и засветила пышный бюст.
Успешная украинская модель и певица Даша Астафьева каждый раз поражает многотысячную аудиторию новыми снимками. Она часто участвует в откровенных фотосессиях и не стесняется демонстрировать фигуру в эротических нарядах.
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Горячие фото Даши Астафьевой
Знаменитость обольстительно и задумчиво позировала перед объективом на фоне серой стены. Для нового соблазнительного образа она примерила черный боди-корсет на пуговицах. Обтягивающий фасон подчеркнул изящную фигуру певицы, а глубокое декольте акцентировало на пышной груди.
Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды
Даша Астафьева игриво накинула на плечо черную рубашку, что добавила особой перчинки образу. Звезда собрала волосы в элегантную пышную прическу. На лице модель сделала нежный макияж. Она подчеркнула ресницы тушью, а губы накрасила нюдовой помадой.
Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды
Новыми фотографиями Даши Астафьевой восхищаются в сети. Серию новых фото лайкнули более 10 тысяч поклонников. Под публикацией также множество комментариев с комплиментами:
- "Королева";
- "Где полиция красоты?";
- "Просто и шикарно";
- "Как красиво";
- "Не оторвать глаз";
- "Потрясающая";
- "Красотка";
- "Невероятно красиво".
Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды