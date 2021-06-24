Даша Астаф'єва показала великі груди в обтислому боді з декольте: гарячі кадри

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва розбурхала уяву шанувальників новими фото. Зірка позувала у відвертому боді-корсеті з глибоким декольте та засвітила пишний бюст.

Успішна українська модель та співачка Даша Астаф'єва щоразу вражає багатотисячну аудиторію новими знімками. Вона часто бере участь у відвертих фотосесіях та не соромиться демонструвати фігуру в еротичних вбраннях.

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Гарячі фото Даші Астаф'євої

Знаменитість звабливо й задумливо позувала перед об'єктивом на тлі сірої стіни. Для нового спокусливого образу вона приміряла чорний боді-корсет на ґудзиках. Обтислий фасон підкреслив витончену фігуру співачки, а глибоке декольте закцентувало на пишних грудях.



Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Даша Астаф'єва грайливо накинула на плече чорну сорочку, що додала особливої перчинки образові. Зірка зібрала волосся в елегантну пишну зачіску. На обличчі модель зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила вії тушшю, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Новими світлинами Даші Астаф'євої захоплюються в мережі. Серію нових фото вподобали понад 10 тисяч прихильників. Під публікацією також є безліч коментарів з компліментами:

"Королева";

"Де поліція краси?";

"Просто та шикарно";

"Як красиво";

"Не відірвати очей";

"Приголомшлива";

"Красуня";

"Неймовірно красиво".



Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки