Даша Астаф'єва показала великі груди в обтислому боді з декольте: гарячі кадри

24 червня 2021 , 23:33
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Джерело:

інстаграм Даші Астаф'євої

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва розбурхала уяву шанувальників новими фото. Зірка позувала у відвертому боді-корсеті з глибоким декольте та засвітила пишний бюст.

Успішна українська модель та співачка Даша Астаф'єва щоразу вражає багатотисячну аудиторію новими знімками. Вона часто бере участь у відвертих фотосесіях та не соромиться демонструвати фігуру в еротичних вбраннях.

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Гарячі фото Даші Астаф'євої

Знаменитість звабливо й задумливо позувала перед об'єктивом на тлі сірої стіни. Для нового спокусливого образу вона приміряла чорний боді-корсет на ґудзиках. Обтислий фасон підкреслив витончену фігуру співачки, а глибоке декольте закцентувало на пишних грудях. 


Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Даша Астаф'єва грайливо накинула на плече чорну сорочку, що додала особливої перчинки образові. Зірка зібрала волосся в елегантну пишну зачіску. На обличчі модель зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила вії тушшю, а губи нафарбувала нюдовою помадою.


Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Новими світлинами Даші Астаф'євої захоплюються в мережі. Серію нових фото вподобали понад 10 тисяч прихильників. Під публікацією також є безліч коментарів з компліментами:

  • "Королева";
  • "Де поліція краси?";
  • "Просто та шикарно";
  • "Як красиво";
  • "Не відірвати очей";
  • "Приголомшлива";
  • "Красуня";
  • "Неймовірно красиво".


Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Автор: Надія Біленко