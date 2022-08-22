"К сожалению, я не так опытна, как вы": Астафьева отреагировала на скандальный флешмоб с трезубцем

Звезда журнала Playboy тоже присоединилась к флешмобу #трезубнезависимости, который ввело рекламное агентство Banda Agency и Минкульт. Она сказала, что не знала о скандальном подтексте жеста, который предложили воспроизвести организаторы флешмоба.

Скандал вокруг флешмоба с жестом трезубца от Banda Agency и Минкульта разнесся по многим соцсетям. Организаторы предлагали показать ко Дню Независимости трезубец на пальцах, который на языке жестов символизировал букву "Н", то есть "независимость". Но создатели замысла, вероятно, не знали, что в нем украинцы могут рассмотреть сексуальный подтекст.

К слову Новый конфуз из Banda Agency: в сети раскритиковали "кринжевой" флешмоб ко Дню Независимости

Поэтому после волны критики сообщение с фотографиями звезд удалили, а затем написали объяснение, что таким жестом они хотели объединить всех украинцев, даже находящихся в оккупации. Ведь жест "из трех пальцев", который когда-то демонстрировал политик Вячеслав Чорновил, более узнаваем и якобы может угрожать безопасности. В частности, такой жест уже использует политическая партия "Свобода". В Минкульте тоже извинились за неполное исследование вопроса и чрезмерный креатив.

Во флешмобе участвовали Надя Дорофеева, Джамала, Alyona Alyona, участник группы Kalush Orchestra, Александр Ткаченко и Даша Астафьева в частности. В инстаграмме она уже отреагировала на конфуз.



Даша Астафьева принимала участие во флешмобе / Скриншот с инстаграмма

Относительно ситуации с жестом. Я просто хочу Вам объяснить, что я сейчас чувствую, потому что как патриот я всегда стараюсь поддерживать активность, и это была одна из тех активностей, которая мне показалась очень хорошей. К сожалению, я не так опытна как вы, мои подписчики. К сожалению, я не так опытна в жестах и сексуальном опыте, и сейчас у меня нет времени на то, чтобы учиться чему-то новому. Желаю всем успехов, надеюсь, что буду более осмотрительным после этого,

– прокомментировала Астафьева.

В видео она также еще написала, что "у каждого, кто приобщен к добрым делам, даже времени нет на то, чтобы проверять, что именно означает тот жест, и он уже не говорит о том, чтобы попробовать".

Отметим, что на скандальный флешмоб также отреагировала певица Кристина Соловий, которая показала жест, ранее использовавший Чорновил и Ющенко.



Кристина Соловой поддержала "трезубец Черновола" / Фото из инстаграмма певицы