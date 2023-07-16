Даша Астафьева высмеяла проблемы Винника, который не стригся за время войны: "Это просто мем"

Модель и волонтер Даша Астафьева высказалась о людях, которые игнорируют войну. Она вспомнила и о Виннике, который рассказывал, что не ходил в парикмахерскую за время войны.

Певица, модель и волонтер Даша Астафьева отметила, что у знаменитостей есть власть во время полномасштабного вторжения, ведь могут помогать другим и привлекать к этому свою аудиторию.

Смотрите также На Днепропетровщине – беда, – Астафьева со щемящем рассказала о бабушке, которая не хочет покидать дом

Даша Астафьева о Виннике

Как неудачный пример, звезда вспомнила об Олеге Виннике, который избрал молчание, но объявился в интервью после полтора года полномасштабного вторжения.

Какая власть – быть узнаваемым человеком и как это круто, когда ты можешь благодаря этому сделать сбор, помочь человеку, поддержать. Это и есть магия того, что ты избран небом, ты звезда. А не вот те звезды, которые испытывают проблемы: "Я за всю войну ни разу не сходил к парикмахеру". Это просто мэм. Я о Виннике,

– поделилась Астафьева.

Даша добавила, что ее возмущает позиция людей, игнорирующих войну. Ей трудно смотреть на публичные "тусовки" и развлечения, – по ее мнению, потерявшим близких людям еще сложнее за этим наблюдать.

"Людям, которые остаются в стране и пытаются держаться, им противно смотреть на тусующихся. Есть люди, у которых миллионы подписчиков, но они не делают никаких сборов, не помогают продвигать украинский контент. Мир разделился на людей гиперчувствительных, которые забирают на себя это время и войну, и людей, которые от какой-то грязи отталкиваются, но постоянно утопают и не плывут".

Подкаст с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн

Как Олег Винник комментировал свое молчание

В первом интервью за долгое время Олег Винник ответил на вопрос, почему он молчал, а не использовал свою страницу с большим количеством поклонниц для поддержки и призывов к действию. "Я думаю, использовать против врага, было бы некстати. Против врага должны идти профессионалы, но не те люди, которые горячие. Кем бы я был, если бы я сейчас манипулировал своей публикой? Теми людьми, которые переживают огромное горе. Это самое плохое, что может произойти", – говорил артист.

Также он считает, что из-за пребывания в Берлине его никто не будет слушать: "Что я буду доказывать? Держитесь? Держитесь, мы победим? Или как? Где ты? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?".

В этом же интервью Винник показал свои длинные волосы: "Честно говоря, мне неудобно, но я хотел показать, насколько у меня выросли волосы за время войны. Слово даю, ни разу не был в салонах, парикмахерских. В Берлине с этим сложно очень".



Скриншот с видео