Даша Астафьева назвала звезд, которые приятно удивили ее во время войны: "До слез больно"
Источник:"Розмова"
Певица Даша Астафьева призналась, что многие медийные персоны удивили ее за время вторжения. Она назвала тех, кто вошел в ее краткий список фаворитов.
Певица и волонтер Даша Астафьева за время полномасштабного вторжения кардинально изменилась, а также заметила эти изменения у других медийных персон. Она назвала людей, приятно поразивших ее за этот период.
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Какие люди удивили Дашу Астафьеву
Звезда призналась, что в этот список попали Владимир Дантес, Алексей Дурнев, а также Курган & Агрегат. Даша часто находится с ними постоянно на связи, они спрашивают друг друга о собрании и делятся контактами волонтеров. "У нас с ними военно-профессиональные отношения", – говорит Даша.
У всего настоящего есть крючок, и тот элемент, за который этот крючок цепляется. Со многими людьми эти крючки потерялись. Если бы все эти люди, которые делают гадость, если бы они поработали и помогали, то они бы почувствовали кайф,
– добавила артистка.
Даша Астафьева еще вспомнила об исторических и культурных блогах, а также юмористах Василия Байдака, собравший миллион гривен на бус на ее шоу
"Мне до слез больно за Васю, потому что я его знала до войны. Сейчас это совсем другой человек – очень интимный момент, когда он в юмористическом шоу признает свои ошибки".
Интервью с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн
Кого звезды приятно удивили
- Тарас Тополь называл артиста, который больше всего его поразил во время войны. Это фронтмен и основатель группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк, находящийся на фронте.
- Олег Скрипка был удивлен деятельностью Коли Серги – сначала он считал, что музыкант был жертвой русской пропаганды. Но теперь Скрипка называет Сергея настоящим и сильным человеком.