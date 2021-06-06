Дарья Петрожицкая впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая с головой окунулась в новые отношения. Она встречается с бойфрендом Алексеем, с которым впервые вышла на публику. Где познакомилась пара и как развиваются их отношения, узнавайте ниже.

После развода 30-летняя Дарья Петрожицкая никак не могла встретить настоящую любовь. Однако чувства накрыли ее неожиданно во время отдыха в Шарм-эш-Шейхе. В солнечном Египте она познакомилась с мужчиной, которого зовут Алексей.

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Судя по инстаграму актрисы, в Египте она отдыхала еще в начале января этого года. Поэтому вместе пара почти пять месяцев. За это время они всего один раз появились на публике – на торжественной церемонии "Человек года". В то время как Дарья Петрожицкая рассказывала об отношениях, Алексей поддерживал любимую за кадром, ведь отказался от интервью.

Бойфренд Даши Петрожицкой / Скриншот из программы "Светская жизнь"

Звезда популярного украинского сериала "Папик" призналась: Алексей познакомился с ней, не зная о том, что она известная актриса. Лишь впоследствии девушка рассказала избраннику о своей медийности

Круче то, что он меня не знал до этого. Я подумала: "Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я". Я просто сказала, что были "Танцы" ("Танцы со звездами" – ред.). Он удивился, мягко говоря,

– поделилась Дарья Петрожицкая.

Добавим, после первого публичного выхода на премии "Человек года" влюбленные отправились в романтический отпуск в Дубае. Именно на отдыхе в ОАЭ Петрожицкая сообщила, что имеет нового бойфренда. Она показала первое совместное фото, сделанное в аквариуме и подводном зоопарке. К слову, на нем Алексея сфотографировали со спины.

Дарья Петрожицкая вышла в свет с бойфрендом: смотрите видео онлайн