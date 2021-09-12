Дарья Петрожицкая из "Папика" стала Заслуженной артисткой Украины

По случаю Дня украинского кино Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд звезд. Так, 30-летняя актриса театра и кино Дарья Петрожицкая стала заслуженной артисткой Украины.

Участница "Танцев со звездами", "Голоса страны" и звезда рейтингового сериала "Папик" может похвастаться новым почетным знаком отличия. Дарья Петрожицкая одна из немногих, кому в День украинского кино присвоили звание заслуженной артистки.

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Государственная награда досталась ей "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

Сейчас Дарья Петрожицкая не успела отреагировать на престижную награду. Судя по инстаграм-профилю актрисы, в день подписания указа Владимиром Зеленским она отдыхала в городе Гамбург в Германии. В путешествие по Европе звезда отправилась после завершения съемок комедийного детектива "Джек и Лондон".



Дарья Петрожицкая в Гамбурге / Фото из инстаграма актрисы

Кто из звезд получил награды в День украинского кино