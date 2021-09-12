Учасниця "Танців з зірками", "Голосу країни" та зірка рейтингового серіалу "Папік" може похизуватись новою почесною відзнакою. Дар'я Петрожицька одна з небагатьох, кому в День українського кіно надали звання заслуженої артистки.

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Державна нагорода дісталась їй "за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність".

Наразі Дар'я Петрожицька не встигла відреагувати на престижну відзнаку. Судячи з інстаграм-профілю акторки, у день підписання указу Володимиром Зеленським вона відпочивала в місті Гамбург, що в Німеччині. У подорож Європою зірка відправилась після завершення зйомок комедійного детектива "Джек і Лондон".

Дар'я Петрожицька в Гамбурзі / Фото з інстаграму акторки

Хто з зірок отримав нагороди в День українського кіно