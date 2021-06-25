Дантес выпустил сольный альбом: авторами нескольких треков стали Надя Дорофеева и Jerry Heil

Украинский певец Владимир Дантес вслед за женой начал сольную карьеру. Недавно он выступил с концертом, а на днях презентовал свой первый сольный альбом "Твоя любимая музыка".

Известный украинский певец и телеведущий Владимир Дантес выпустил свой первый сольный альбом под названием "Твоя любимая музыка". Мужчина отметил, что пластинка соединила в себе все те ритмы и мелодии, на которых рос Владимир.

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Первый сольный альбом Владимира Дантеса

Артист поделился, что мог в один и тот же день слушать очень разную музыку – рок, поп, классику. Это все он и собрал в один альбом.

Я надеюсь, что этот альбом откликнется у каждого внутри, так как в нем собрано все, на чем мы росли. Это не альбом ностальгии, не плейлист с разной музыкой. Все что в альбоме, то, какой я являюсь, то холерический, то веселый, то грустный, то романтический, то дерзкий – это я,

– считает Владимир Дантес.

"Здесь вы найдете истории и переживания с 2008 по сегодняшний день. Я обычно слушаю музыку только в дороге, поэтому мой альбом такой. Его прикольно слушать, например, пока едешь на море, но и оторваться под него не грех", – отметил певец.

В альбом вошло 6 композиций, а также интро и каверы:

Sasha,

"Другая музыка",

"Блин",

"Книги",

Suka,

"Девочка",

"Бьет по глазам".

Кто авторами песен

Интересно, что Владимиру Дантесу помогали с созданием альбома. Автором песни Suka стала Надя Дорофеева. Также треки создавали блогерша Jerry Heil (трек "Блин"), а также Ангелина Буковская и Роман Данилюк. Но несколько композиций певец написал самостоятельно.

А самое удивительное, в этом альбоме треки, которые написал я сам. Не верю в это! Поскольку утверждал, как осел, писать не умею. И даже записал маленькую гитарную партию своими руками. Это вообще шок,

– написал артист.

Альбом Владимира Дантеса: слушайте онлайн

Реакция сети

Владимир Дантес отключил возможность комментирования его песен на странице в ютубе. Но под постом в инстаграме фанаты все равно делятся впечатлениями и поздравляют с первым сольным альбомом: