"Мама из Белгодской области, но мы харьковчане": Дантес щемяще поздравил Харьков с Днем города

В День государственного флага Украины свой день рождения отмечает Харьков. Владимир Дантес, проживший там 20 лет, поздравил родной город-герой и рассказал о своих любимых местах, которые разбомбила россия.

34-летний Владимир Дантес всегда с большой любовью говорил о Харькове и даже набил тату с его телефонным кодом. В день, когда россия по меньшей мере трижды обстреляла город, певец "прошёлся" по местам, где прошло его детство и юность.

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Дантес поздравил родной Харьков с Днем города

Моя мама родилась в Белгодской области. Папа родился в Днепре. Бабушка в Виннице. Дед в Курской области. Мой брат и я в Харькове. Но все мы считали, считаем себя харьковчанами! И мы такими и являемся,

– написал Владимир Дантес.

Он рассказал, что прожил в Харькове 20 лет и сформировался там. Сейчас места его детства и юности разрушены русскими оккупантами:

спорткомплекс "Политех", мимо которого ходил в школу;

центральная площадь Свободы, неподалеку от которой расположен его Дворец детского и юношеского творчества;

облгосадминистрация, в которой получал стипендию от города;

музыкальное училище имени Лятошинского, тоже пострадавшее от взрывов и обломков ракет;

Салтовка, куда провожал свою первую любовь.

"Я могу долго писать о Харькове и могу еще дольше рассказывать о своих любимых местах. Потому что для меня это лучший город. И люди там уникальные, лучшие. И я знаю, верю и уверен, что этот город станет еще лучше, чем был", – добавил Дантес и пообещал, что и дальше будет помогать волонтерам, спасателям и жителям Харькова.

Напомним, мама Владимира Дантеса долгое время жила в Харькове, но в конце 2020 переехала в Киев. Он купил ей квартиру недалеко от имения, где жил с Надей Дорофеевой. Сейчас в этом роскошном доме живет Мария Алексеевна.